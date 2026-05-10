Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Pemilahan Sampah Rumah Tangga Melalui Ingub Nomor 5 Tahun 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan warga dan pelaku usaha memilah sampah menjadi empat kategori guna mengurangi beban TPST Bantargebang dan mendorong pengolahan sampah dari sumber.

Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional terus menghadapi tantangan besar dalam manajemen limbah perkotaan. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Kebijakan strategis ini muncul sebagai respons atas kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah hampir mencapai batas maksimal kapasitas tampungnya. Melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari skala rumah tangga hingga pelaku usaha, untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai penumpukan sampah yang tidak terkelola dan mempercepat transisi Jakarta menuju kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara mendetail, Instruksi Gubernur tersebut membagi sampah ke dalam empat kategori utama yang harus dipisahkan dengan disiplin. Pertama adalah sampah organik, yang mencakup sisa makanan, potongan sayuran, dan dedaunan. Sampah jenis ini memiliki potensi besar untuk diolah kembali menggunakan metode yang ramah lingkungan, seperti pembuatan kompos, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) yang efektif mengurai limbah organik dengan cepat, serta penggunaan teknologi biodigester untuk menghasilkan energi alternatif. Kedua adalah sampah anorganik, seperti botol plastik, kaleng, kertas, dan logam.

Jenis sampah ini didorong untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi sirkular melalui bank sampah atau pihak offtaker yang akan mendaur ulang bahan-bahan tersebut menjadi produk baru yang bernilai ekonomis. Kategori ketiga yang tidak kalah penting adalah Bahan Berbahaya dan Beracun atau sampah B3. Contoh dari kategori ini meliputi baterai bekas, lampu neon, kemasan pestisida, dan limbah elektronik.

Karena sifatnya yang berisiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, sampah B3 dilarang keras dicampur dengan sampah biasa dan wajib dibawa ke fasilitas pengolahan khusus TPS B3. Terakhir adalah sampah residu, yaitu sisa sampah yang benar-benar tidak dapat didaur ulang atau diolah kembali, seperti pembalut, popok sekali pakai, dan tisu kotor.

Sampah residu inilah yang nantinya akan dikirim ke fasilitas pengolahan tingkat lanjut seperti RDF Plant (Refuse Derived Fuel) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk dikonversi menjadi energi listrik, sehingga jumlah sampah yang benar-benar berakhir di lahan penimbunan dapat diminimalisir secara drastis. Implementasi dari Ingub ini melibatkan struktur birokrasi hingga tingkat paling bawah untuk memastikan efektivitas di lapangan. Peran lurah dan pengurus Rukun Warga (RW) diperkuat sebagai pengawas sekaligus edukator bagi warga di lingkungannya.

Pemerintah memberikan wewenang kepada pengurus RW untuk menerapkan sanksi administratif bagi warga yang terbukti tidak mematuhi kewajiban pemilahan sampah, di mana bentuk sanksinya akan ditentukan melalui hasil musyawarah warga. Namun, di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai bentuk insentif bagi wilayah atau RW yang mampu menunjukkan prestasi maksimal dalam penerapan pemilahan sampah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan motivasi positif di tengah masyarakat agar budaya pilah sampah menjadi gaya hidup baru.

Kewajiban pemilahan ini tidak hanya dibebankan kepada warga perumahan, tetapi juga menyasar sektor komersial secara luas. Perkantoran, pengelola hotel, restoran, mal, hingga apartemen diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah mandiri di area mereka masing-masing. Target utamanya adalah agar sampah yang keluar dari kawasan usaha tersebut hanya berupa sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengawasan secara ketat dan berkala untuk memastikan bahwa sampah yang diangkut oleh petugas ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah dalam kondisi terpilah sesuai kategori. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan beban Bantargebang dapat berkurang secara signifikan dan Jakarta dapat menjadi teladan bagi kota-kota lain dalam pengelolaan limbah perkotaan yang modern dan terintegrasi





Pengelolaan Sampah DKI Jakarta Instruksi Gubernur Pilah Sampah Bantargebang

