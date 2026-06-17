Pemprov DKI Jakarta Umumkan Program Padat Karya 2026, Ingatkan Masyarakat Hindari Hoaks Pendaftaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran program Padat Karya 2026 Bertahap. Staf Komunikasi Publik Chico Hakim mengajak warga mengikuti informasi resmi. Cek Fakta Liputan6.com Ungkap Hoaks Terkait Link Pendaftaran Palsu di Media Sosial.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait program Padat Karya melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks.

Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung program ini. Bersama-sama, kita bangun Jakarta yang lebih kuat dan inklusif, kata Chico, dikutip dari Antara, Rabu (15/6/2026). Pengumuman dan proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Pada tahap awal, pendaftaran dibuka mulai Senin 15 Juni 2026 untuk 37 jenis pekerjaan.

Selanjutnya, kesempatan kerja untuk jenis pekerjaan lainnya akan dibuka secara bertahap menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kontrak penyedia jasa. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, sejumlah posisi dibuka oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan suku dinas dengan masa kerja yang bervariasi sebagai berikut: Periode pekerjaan 41 hari. Tanggal mulai bekerja 1 Juli 2026 dan selesai 10 Agustus 2026, deadline pendaftaran 25 Juni. Dinas Sumber Daya Air - Petugas Keamanan.

Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat - Pekerja, dengan periode kerja dimulai pada 1 Juli 2026 dan berakhir pada 30 September 2026. Pendaftaran ditutup pada 26 Juni 2026. Posisi ini dan serupa untuk unit lain diulang beberapa kali dalam daftar asli, mencakup peran umum di berbagai suku dinas. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga - Jasa Tenaga Tukang Gali untuk Layanan Pengujian Sondir.

Cek Fakta Liputan6.com juga menginvestigasi klaim tentang link pendaftaran bantuan padat karya reguler 2026 yang tersebar di media sosial. Klaim tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook pada 17 Mei 2026, dilengkapi menu daftar. Saat menu tersebut diklik, pengguna diarahkan ke halaman situs dengan formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama dan nomor Telegram aktif. Setelah dilakukan penelusuran, Cek Fakta Liputan6.com memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks karena link pendaftaran tersebut tidak resmi.

Keseluruhan program ini adalah inisiatif pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan lapangan kerja sementara dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi. Masyarakat diharapkan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan menghindari disinformasi yang dapat menipu. Dengan mengikuti prosedur yang jelas dan menggunakan sumber terpercaya, warga dapat berkontribusi pada pembangunan Jakarta yang lebih inklusif dan berkelanjutan





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