Pemprov DKI Jakarta Umumkan Hasil Seleksi Awal Anggota Gulkarmat Rabu Ini

Kepada semua calon petugas pemadam kebakaran, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan hasil seleksi awal rekrutmen anggota Gulkarmat pada Rabu (17/9). Seribu orang dalam rekrutmen petugas damkar diperkirakan akan dinyatakan lolos.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap untuk mengumumkan hasil seleksi awal rekrutmen anggota Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ( Gulkarmat ) pada Rabu (17/9). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan bahwa sebanyak seribu orang yang berhasil menyelesaikan tahap awal seleksi akan dinyatakan lolos. Pengumuman ini akan dilakukan oleh Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta yang kemudian disetujui oleh Gubernur.

Sebelumnya, pada tanggal 12 hingga 14 Agustus 2025, telah dilakukan proses pendaftaran untuk rekrutmen anggota Damkar. Tertcatat, sebanyak 24.405 orang mendaftar untuk memperebutkan 1000 lowongan yang tersedia di seluruh wilayah Jakarta. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 17 persen pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi. Proses seleksi awal rekrutmen Petugas Pemadam Jakarta berlangsung dengan tahapan yang ketat. Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan hasil evaluasi administrasi beserta jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, cek tato dan tindik pada 15 Agustus 2025. Tahap pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik berlangsung hingga 26 Agustus hingga 12 September 2025.





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Pemprov DKI Jakarta Gulkarmat Rekrutmen Petugas Damkar Seleksi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kabel Lampu Merah di Jakarta Digondol Maling, Kerugiannya Capai Rp 136 JutaDishub DKI Jakarta taksir kerugian kabel lampu merah yang dicuri di Jakarta mencapai Rp136 juta

Baca lebih lajut »

Wagub Rano Karno Sebut Kenaikan Insentif RT-RW DKI Ditargetkan Mulai Oktober secara BertahapPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menagetkan kenaikan insentif RT dan RW dimulai Oktober 2025 secara bertahap.

Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Jakarta Bakal Uji Coba Gratiskan Gerbang Tol Ini untuk Urai Kemacetan TB SimatupangKebijakan uji coba pembukaan lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 menjadi langkah kolaboratif Pemprov DKI dan Kementerian PU untuk mengurai kemacetan parah

Baca lebih lajut »

Pemprov Jakarta Akan Siapkan Pelican Crossing di Stasiun CikiniAduan warga terkait pagar akses masuk Stasiun KRL Cikini akhirnya ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca lebih lajut »

Pramono Buka Jakarta Fire Safety Challenge, Upaya Cegah hingga Hadapi KebakaranGubernur Jakarta Pramono Anung resmi membuka kegiatan Jakarta Fire Safety Challenge yang digelar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.

Baca lebih lajut »

Pramono: Hasil Seleksi Awal 1.000 Personel Damkar Diumumkan Rabu BesokPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan hasil seleksi awal 1.000 lowongan anggota Dinas Gulkarmat pada Rabu, 17 September 2025.

Baca lebih lajut »