Pemprov DKI Jakarta Tetap Bebaskan Kendaraan Listrik dari Aturan Ganjil Genap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Jakarta, 18 September 2025 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dengan tetap membebaskan kendaraan tersebut dari aturan ganjil genap (gage).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong mobilitas ramah lingkungan dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di kota ibu negara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik harus menjadi bagian integral dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas, didukung oleh penguatan transportasi publik dan kebijakan lingkungan yang konsisten.

Selain kebebasan dari aturan ganjil genap, Pemprov DKI juga mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang memberikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan dan mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Jakarta. Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 mengatur bahwa kendaraan listrik tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Namun, Pemerintah Pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kendaraan listrik secara aturan tetap kena pajak, besaran pajak yang dibayar bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap komitmen untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus memperkuat infrastruktur pendukung seperti pemasangan stasiun pengisian daya (SPDL) di berbagai lokasi strategis di seluruh wilayah Jakarta. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya kendaraannya, sehingga semakin mendorong penggunaan kendaraan listrik di kota ibu negara. Dalam upaya ini, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri otomotif dan perusahaan energi, untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Dengan adanya kebijakan dan infrastruktur pendukung yang kuat, diharapkan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta akan terus meningkat, sehingga dapat mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan





