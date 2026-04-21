Pemprov DKI Jakarta Siapkan 11 Sekolah Swasta Gratis untuk Tahun Ajaran 2026/2027

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran 11 sekolah swasta gratis pada Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan terus menunjukkan komitmen serius dalam pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan dengan rencana pembukaan pendaftaran bagi 11 sekolah swasta gratis yang akan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Program ini direncanakan akan masuk ke dalam sistem pendaftaran terpadu atau Sistem Penerimaan Murid Baru/Pendaftaran Peserta Didik Baru (SPMB/PPDB) yang bakal dibuka pada Juni 2026 mendatang. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Agus Ramdhani, menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang sebagai solusi konkret bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan dengan ketersediaan sekolah negeri yang minim. Dengan hadirnya sekolah swasta gratis ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan biaya yang memutus rantai pendidikan anak-anak di Jakarta. Pemilihan 11 sekolah swasta tersebut tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2026. Beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut meliputi kepemilikan izin pendirian yang sah, status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, serta rekam jejak sebagai penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, aspek keberlanjutan pembelajaran menjadi syarat mutlak, di mana sekolah wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara utuh tanpa ada tingkatan kelas yang terputus. Sebagai contoh, untuk jenjang sekolah menengah pertama harus tersedia kelas 7 hingga kelas 9, sementara jenjang menengah atas atau kejuruan harus memiliki kelas 10 sampai kelas 12 tanpa terkecuali. Daftar 11 institusi pendidikan yang terpilih mencakup berbagai jenjang, mulai dari Sekolah Luar Biasa hingga sekolah menengah kejuruan. Nama-nama lembaga tersebut adalah SLB B-C Alfiany, SLB B-C Kasih Bunda, SLB C Bina Insan Kamil, SMP Garuda, SMP Melania I, SMP Muhamadiyah 32, SMP Cindera Mata Indah, SMA Lamaholot, SMKS Citra Utama, SMKS Permata Bunda, dan SMKS Benteng Gading Jakarta. Melalui program ini, pemerintah menargetkan agar disparitas kualitas dan keterjangkauan pendidikan antara wilayah yang memiliki sekolah negeri dan yang tidak, dapat segera teratasi. Agus Ramdhani juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan akan segera melakukan sosialisasi secara masif mengenai teknis pendaftaran agar orang tua murid dapat mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di ibu kota melalui pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak didik, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas yang juga mendapatkan perhatian melalui inklusi sekolah luar biasa dalam daftar program tersebut





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sekolah Gratis Pendidikan Jakarta PPDB 2026 Pemprov DKI Pemerataan Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

