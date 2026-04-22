Pemprov DKI Jakarta Perkuat Regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat regulasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berpihak pada perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui revisi Perda perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini juga mencakup penyediaan layanan perlindungan terpadu dan pelatihan responsif gender bagi perangkat daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berpihak pada kelompok rentan. Langkah konkret yang diambil adalah melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) perlindungan perempuan dan anak yang kini sedang dalam proses perubahan menjadi dua raperda, yaitu raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan raperda kabupaten/kota layak anak.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mencegah berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Evi Lisa, menjelaskan bahwa revisi aturan ini telah masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada tahun 2026. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama dalam revisi perda ini adalah masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Evi Lisa mengakui bahwa masih banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja, namun enggan melaporkan karena berbagai alasan. Ketakutan akan dikucilkan oleh rekan kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari keadilan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi, tetapi juga menyediakan layanan perlindungan yang terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan ini melibatkan sinergi dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Jakarta Siaga 112, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan dinas-dinas lainnya. Integrasi layanan ini bertujuan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada korban, mulai dari pendampingan psikologis, medis, hingga bantuan hukum.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP juga aktif mendorong seluruh perangkat daerah untuk menerapkan layanan yang responsif gender. Hal ini dilakukan melalui pelatihan bagi perwakilan dari masing-masing perangkat daerah, agar mereka dapat mengedukasi rekan kerja dan memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih memperhatikan kebutuhan dan perspektif perempuan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan standar layanan publik yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga DKI Jakarta mendapatkan pelayanan yang adil dan setara. Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat kapasitas petugas layanan publik melalui pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga layanan, dan petugas lapangan, dengan fokus pada standardisasi penanganan kasus berbasis korban.

Evi Lisa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, melibatkan aparat hukum, antarperangkat daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan media massa. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh warga DKI Jakarta, khususnya perempuan dan anak





