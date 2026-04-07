Pemprov DKI Jakarta Investigasi Penggunaan Kendaraan Dinas, Kebijakan WFH Diterapkan

Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto menjelaskan soal penggunaan kendaraan dinas yang sedang dalam pemeriksaan. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto , memberikan klarifikasi terkait penggunaan kendaraan dinas berpelat merah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang digunakan untuk kepentingan di luar tugas resmi. Penjelasan ini muncul setelah adanya laporan mengenai penggunaan kendaraan dinas tersebut untuk keperluan promosi dan pembuatan konten, yang dilakukan di luar jam kerja dan di luar wilayah operasional yang seharusnya.

Uus menjelaskan bahwa hal ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Pemprov DKI Jakarta memiliki aset di kawasan Cimacan, Jawa Barat, dan kendaraan dinas tersebut diketahui digunakan di sana untuk kegiatan pembuatan konten promosi. Saat ini, BPAD tengah mendalami informasi terkait pelanggaran yang dilakukan, termasuk potensi pelanggaran terhadap aturan penggunaan kendaraan dinas. Uus menekankan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, serta penegakan disiplin terhadap penggunaan kendaraan dinas. Selain itu, Uus juga menyampaikan bahwa langkah-langkah penegakan aturan akan diambil untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah mobil dinas berpelat merah yang diduga menggunakan pelat nomor palsu. Peristiwa ini memicu reaksi dari masyarakat dan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan investigasi internal. Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan aset daerah. Dalam konteks lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah menandatangani surat edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 yang mengatur kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada ASN dan meningkatkan kualitas kerja mereka. Kebijakan WFH ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan mobilitas warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dalam laporan terpisah, terjadi kasus penangkapan seorang pria berinisial TL (34) oleh Polsek Mampang karena terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat, terkait jual beli motor di wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di wilayah Jakarta. Pihak kepolisian terus berupaya memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai hilangnya seorang warga Depok bernama Imron Ahmad (32) sejak Minggu, 5 April, setelah berpamitan untuk bekerja sebagai pengemudi makanan. Pihak keluarga telah melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak berwajib dan sedang dilakukan pencarian. Pemprov DKI Jakarta menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga Imron Ahmad. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas. Selain itu, ada juga laporan mengenai insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan empat pekerja tewas dan tiga lainnya sesak napas di proyek bangunan bertingkat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Insiden ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pemprov DKI Jakarta turut prihatin atas insiden tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap prosedur keselamatan kerja di seluruh proyek pembangunan di Jakarta





