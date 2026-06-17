Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak PKB dan BBNKB dalam rangka HUT ke-499 Jakarta. Program ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan untuk pembayaran pokok pajak selama Juni hingga Agustus 2026, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini diluncurkan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar PKB atau BBNKB dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan bunga keterlambatan selama periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak terutang sesuai ketentuan tanpa harus mengajukan permohonan secara terpisah karena sistem akan menerapkan pembebasan secara otomatis.

Program ini aimed untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban administratif kendaraan. Pihak Dim Alej, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pelayanan pajak berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk mendanai pembangunan dan layanan publik di Jakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan masa pembebasan sanksi administratif ini agar kendaraan mereka kembali tertib administrasi dan turut berkontribusi pada kemajuan kota.

Program ini menjadi bagian dari momentum perayaan HUT Jakarta yang sekaligus memberikan manfaat konkret bagi warga. Catatan: Informasi ini didasarkan pada kebijakan yang berlaku untuk tahun 2026, dan publikasi ini berisi pengingat atau penegasan ulang kebijakan serupa yang telah ada pada periode sebelumnya seperti 2025 dan 2024. Tulisan ini juga menyertakan klausa pengingat about program serupa di masa lalu sebagai konteks, namun fokus utama tetap pada kebijakan pembebasan sanksi Pajak Kendaraan dan BBNKB untuk HUT Jakarta ke-499





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