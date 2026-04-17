Pemprov DKI Gelar Forum Pimpinan BUMD, Dorong Inovasi dan Kolaborasi Demi Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar BUMD Leaders Forum yang diinisiasi oleh BP BUMD bersama Bank Jakarta. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar menjadi pilar ekonomi daerah yang kuat, mendorong ekspansi yang lebih luas, serta mengatasi masalah ego dan meningkatkan komunikasi antar pejabat BUMD.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah ( BP BUMD ) Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Jakarta menggelar BUMD Leaders Forum. Forum ini bertujuan untuk mendorong para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya BUMD untuk berani melakukan ekspansi yang lebih luas.

Beliau menegaskan bahwa BUMD tidak boleh hanya berpuas diri dengan pencapaian di pasar lokal, tetapi harus mampu bersaing dan berkembang di tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan BUMD DKI Jakarta tidak hanya relevan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pramono Anung juga menyoroti beberapa tantangan internal yang perlu diatasi, terutama terkait dengan budaya kerja dan pola pikir para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, termasuk BUMD. Beliau memberikan contoh nyata tentang pentingnya disiplin dan keteladanan. Pramono Anung mengemukakan bahwa ia secara pribadi menerapkan kebijakan yang tegas terkait kedisiplinan waktu, termasuk dalam rapat. Beliau menyatakan bahwa keterlambatan dalam rapat hanya akan ditoleransi satu hingga dua kali, setelah itu akan ada peringatan keras, bahkan tindakan tegas berupa larangan masuk rapat jika perilaku tersebut terus berlanjut. Tindakan ini, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk membentuk budaya kerja yang disiplin dan profesional di seluruh jajaran Pemprov DKI. “Saya sederhana saja, kalau ada yang terlambat saya lihat sekali dua kali, habis itu saya peringatkan besok jangan masuk lagi rapat,” ucap Pramono. Beliau menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membentuk corporate culture atau budaya kerja yang disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan harapan para bawahannya dapat mengikuti kebiasaan baik ini dan menjadi lebih disiplin. “Saya enggak yakin dulu Balai Kota itu on time. Sekarang nggak pernah rapat Balai Kota (telat) lebih dari 5 menit. Karena apa? Gubernurnya selalu datangnya lebih awal,” tuturnya, menekankan bahwa keteladanan dari pimpinan sangat krusial dalam membentuk kebiasaan positif. Lebih lanjut, Pramono Anung menekankan pentingnya memberikan contoh nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu kebijakan yang beliau jalankan secara konsisten adalah kewajiban menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Beliau mengaku tidak pernah melanggar kebijakan ini, bukan karena ingin terlihat oleh orang lain, melainkan sebagai upaya nyata untuk membangun budaya kerja yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisien. “Saya sampai hari ini enggak pernah melanggar. Ini bukan ingin dilihat orang, tapi membangun budaya kerja,” ungkapnya. Dengan disiplin yang kuat dan komunikasi yang efektif, Pramono Anung berharap kinerja seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk BUMD, akan semakin optimal. Beliau juga sangat menekankan agar setiap persoalan yang timbul dapat dikomunikasikan secara terbuka dan diselesaikan dengan cepat. “Problem kita yang paling utama adalah seringkali ego di antara para pejabat, termasuk pejabat BUMD-nya kegedean. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik,” pungkas Pramono Anung, menggarisbawahi bahwa ego yang tinggi seringkali menjadi hambatan utama dalam kolaborasi dan efektivitas kerja. Hal ini berdampak pada terhambatnya komunikasi dan kerja sama yang baik antar pihak. Oleh karena itu, forum seperti BUMD Leaders Forum ini menjadi platform penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan mencari solusi inovatif demi kemajuan BUMD DKI Jakarta dan kesejahteraan masyarakat





