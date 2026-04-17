Pemprov DKI Catat Capaian Pembangunan Triwulan I 2026: Taman Baru, Kota Global, dan Jaga Jakarta Bersih

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah pencapaian pembangunan pada triwulan pertama 2026, termasuk penambahan Ruang Terbuka Hijau seluas 3,7 hektare melalui peresmian tiga taman baru, pembongkaran tiang monorel, dan penyelenggaraan festival lintas budaya yang menggerakkan ekonomi Rp67,5 triliun. Selain itu, Pemprov juga menangani 29.027 titik jalan berlubang dan menggelar kerja bakti 'Jaga Jakarta Bersih'.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, dalam sebuah keterangan pada Jumat lalu. Menurut Atika, tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Pemprov DKI dalam perluasan area hijau. Tiga taman baru telah diresmikan dan dibuka untuk publik, yaitu Taman Bendera Pusaka, Taman Kelinci Rorotan, dan Taman Dukuh. Kehadiran ketiga taman ini berkontribusi besar terhadap peningkatan luas RTH di Jakarta, dengan total penambahan mencapai sekitar 3,7 hektare. Dengan penambahan ini, persentase RTH di Jakarta kini mencapai 5,6 persen dari total wilayah. Selain fokus pada penghijauan, aspek penataan kawasan perkotaan juga menjadi prioritas. Pemprov DKI telah berhasil menuntaskan pembongkaran 109 tiang monorel yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi kawasan tersebut yang kini mengadopsi konsep penataan jalan yang lebih modern dan ramah bagi pejalan kaki serta pesepeda. Penataan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pembongkaran tiang, tetapi juga mencakup serangkaian perbaikan infrastruktur yang komprehensif. Ini termasuk pelebaran trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki, pembangunan jalur sepeda khusus untuk mendorong transportasi ramah lingkungan, perbaikan sistem drainase untuk mengatasi genangan air, penataan ulang sistem penerangan jalan demi keamanan dan kenyamanan, serta penyediaan fasilitas penyeberangan yang memadai. Semua langkah ini sejalan dengan visi Pemprov DKI untuk membentuk Jakarta menjadi sebuah kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkualitas dari segi kehidupan perkotaannya. Lebih lanjut, visi Jakarta sebagai kota global juga diperkuat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya yang merefleksikan identitas baru kota sebagai pusat yang inklusif dan multikultural. Berbagai festival dan acara telah sukses digelar, seperti Jakarta Light Festival, Festival Imlek Jakarta, Pawai Ogoh-Ogoh, hingga Ramadhan Festival. Ajang-ajang ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan apresiasi budaya, tetapi juga telah berhasil mendorong interaksi antarbudaya yang positif di kalangan masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tercatat mampu menggerakkan total transaksi senilai Rp67,5 triliun. Dalam aspek kinerja lainnya, Pemprov DKI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas infrastruktur perkotaan. Selama periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 29.027 titik jalan berlubang telah berhasil ditangani dan diperbaiki. Upaya pemeliharaan jalan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, Pemprov DKI juga menunjukkan responsivitas yang cepat dalam mengantisipasi potensi dampak bencana melalui program kerja bakti massal yang diberi nama 'Jaga Jakarta Bersih'. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah kota, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesiapsiagaan lingkungan. Ini adalah bukti komitmen bersama antara pemerintah dan warga dalam menciptakan kota yang lebih tangguh dan nyaman untuk ditinggali.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov DKI terima 61.174 asprasi masyarakat dalam Musrenbang 2026Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima sebanyak 61.174 usulan aspirasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ...

Pramono Kukuhkan 117 Petugas Haji DKI Jakarta, Ingatkan Tanggung Jawab dan Jaga AmanahGubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah resmi mengukuhkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) DKI Jakarta 2026.

DKI Jakarta Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup 2026DKI Jakarta terpilih menjadi tuan rumah Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) Rallycross World Cup 2026 yang akan digelar pada 5-6 Desember 2026 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol. Gubernur DKI Jakarta menargetkan 30.000 penonton dan optimis acara ini akan memberikan multiplier effect ekonomi yang besar, didukung oleh kesiapan infrastruktur dan kawasan sekitar sirkuit.

Kalbe Consumer Health Jalin Kolaborasi dengan BTN & Pemprov DKI di BTN JAKIM 2026Kalbe Consumer Health melalui EJ Sport jalin kolaborasi dengan BTN & Pemprov DKI, sebagai Official Sports Nutrition & 10K Presenting Partner dalam gelaran BTN JAKIM 2026.

Realisasi belanja DKI Jakarta triwulan I-2026 capai Rp10,38 triliunKepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan realisasi belanja daerah pada triwulan I-2026 mencapai Rp10,38 triliun, ...

