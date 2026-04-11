Pemogokan Awak Kabin UFO Lumpuhkan Operasi Lufthansa di Frankfurt dan Munich

Aksi mogok oleh serikat awak kabin UFO di Bandara Frankfurt, Jerman, menyebabkan gangguan operasional besar pada Lufthansa dan Cityline, memicu pembatalan dan penundaan penerbangan yang berdampak pada puluhan ribu penumpang. Perselisihan terkait kondisi kerja dan pesangon menjadi pemicu utama aksi industri ini.

11 April 2026 09:40 Calon penumpang dengan cemas memantau papan informasi yang didominasi oleh pemberitahuan pembatalan penerbangan. Hal ini terjadi akibat aksi mogok yang dilakukan oleh serikat awak kabin UFO di Bandara Frankfurt , Jerman, pada hari Jumat, 10 April 2026.

Aksi mogok ini, yang merupakan yang ketiga kalinya dalam rentang waktu dua bulan terakhir, telah menyebabkan gangguan operasional yang signifikan pada maskapai Lufthansa di Frankfurt dan Munich, serta berdampak luas pada jadwal penerbangan. Foto yang beredar menunjukkan suasana di bandara yang dipenuhi oleh kekhawatiran dan kebingungan penumpang yang terpaksa menghadapi perubahan rencana perjalanan mereka. (REUTERS/Heiko Becker)\Pemogokan yang berlangsung selama 22 jam, dimulai dari pukul 00.01 hingga 22.00 waktu setempat, secara langsung memengaruhi seluruh keberangkatan Lufthansa dari hub utamanya di Frankfurt. Dampak dari aksi ini tidak hanya dirasakan di Frankfurt; awak kabin dari maskapai Cityline juga ikut serta dalam aksi mogok, yang menyebar di sembilan bandara lain di seluruh Jerman. Akibatnya, puluhan ribu penumpang menjadi korban pembatalan dan penundaan penerbangan, menurut laporan dari operator bandara Fraport. Situasi ini menunjukkan eskalasi perselisihan perburuhan di industri penerbangan Jerman, dengan potensi dampak yang lebih luas bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Upaya negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen maskapai penerbangan tampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga aksi mogok terus berlanjut.\Serikat UFO, yang menjadi penggerak utama aksi industri ini, menyatakan bahwa penyebab utama pemogokan adalah kebuntuan dalam perundingan mengenai kondisi kerja bagi sekitar 19.000 awak kabin. Selain itu, tuntutan terkait ketentuan pesangon bagi sekitar 800 staf di Cityline, maskapai pengumpan Lufthansa yang sedang menghentikan operasinya, juga menjadi pemicu utama. Harry Jaeger, yang memimpin negosiasi untuk UFO, mengindikasikan bahwa perselisihan ini kemungkinan akan menjadi sulit dan berkepanjangan, mengisyaratkan bahwa ketegangan antara serikat pekerja dan manajemen maskapai masih akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Dampak finansial dan operasional dari pemogokan ini sangat signifikan. Fraport melaporkan bahwa sekitar 580 penerbangan dibatalkan di Bandara Frankfurt, yang secara langsung memengaruhi sekitar 72.000 penumpang dari total 1.350 penerbangan yang dijadwalkan. Jumlah ini belum memperhitungkan sekitar 155.000 penumpang yang diperkirakan tiba pada hari tersebut. Sementara itu, Jens Ritter dari Lufthansa Airlines mengkritik tindakan pemogokan tersebut sebagai tindakan yang dianggap “sama sekali tidak proporsional” terhadap situasi yang sedang berlangsung. Ini adalah kali ketiga dalam beberapa bulan terakhir Lufthansa menghadapi aksi mogok dari serikat pekerja. Sebelumnya, pemogokan awak kabin dan pilot Lufthansa pada bulan Februari dan Maret juga menyebabkan pembatalan penerbangan secara luas, yang semakin memperpanjang perselisihan perburuhan yang terjadi pada maskapai penerbangan terbesar di Jerman ini





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemogokan Lufthansa UFO Frankfurt Penerbangan Pembatalan Penundaan Kondisi Kerja Cityline Fraport

United States Latest News, United States Headlines

