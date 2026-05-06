Pemkot Yogyakarta Bentuk Tim Hukum Gratis untuk Korban Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha

Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat 182 aduan dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha. Tim Hukum Peduli Anak dibentuk untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi orang tua korban. Proses penandatanganan kuasa masih berlangsung, dan tim hukum akan mengawal kasus hingga putusan pengadilan serta memastikan hak restitusi bagi korban.

Proses penandatanganan kuasa dari para orang tua korban Daycare Little Aresha kepada tim hukum di Balai Kota Yogyakarta berlangsung pada Rabu (6/5/2026). Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat total 182 aduan terkait dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha hingga tanggal tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot membentuk Tim Hukum Peduli Anak yang bertugas memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi orang tua korban kasus ini. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jogja, Udiyati Ardiani, menjelaskan bahwa dari ratusan aduan yang diterima, sebagian besar telah melalui tahap asesmen awal. Saat ini, sekitar 50 orang tua telah menyatakan kesiapannya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum lebih lanjut.

Ardiani menambahkan bahwa pengaduan dari orang tua mayoritas terkait dengan dugaan kekerasan yang dialami anak-anak mereka, baik yang terjadi sebelum maupun selama penggerebekan. Proses penandatanganan kuasa dari orang tua kepada tim hukum masih berlangsung di Balai Kota Yogyakarta. Pemkot juga tetap membuka pintu bagi wali murid lainnya yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun pendampingan psikologis lanjutan bagi anak-anak mereka. Pembentukan tim hukum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas UPT PPA yang memiliki keterbatasan personel.

Tim ini merupakan kolaborasi lintas instansi yang melibatkan Peradi Kota Yogyakarta, PKBH UAD, hingga organisasi Rifka Annisa untuk menjamin keadilan bagi para penyintas. Saverius Vanny NPM, Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum & HAM Setda Kota Yogyakarta, menyatakan bahwa layanan pendampingan ini akan mengawal para orang tua mulai dari proses pelaporan, penyidikan, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, tim hukum juga akan memastikan hak restitusi atau ganti rugi bagi korban, baik materiil maupun imateriil, dengan menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini diharapkan dapat memastikan kerugian para wali murid dapat terpenuhi melalui aset personal maupun aset yayasan





