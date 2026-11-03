Pemkot Tangsel Terima Baik Kritik Mahasiswa Soal Jabatan Sekda

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyambut positif kritik mahasiswa terkait isu administrasi jabatan Sekretaris Daerah sebagai wujud kontrol sosial demi akuntabilitas birokrasi.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerima langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada Senin (2/11). Lokasinya berada di Jalan Maruga Raya, Ciputat, di mana para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara damai tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik fisik di wilayah tersebut.

Sikap Terbuka Pemkot Tangsel

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Kepala Diskominfo Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin, menegaskan bahwa respon terhadap kegiatan tersebut adalah dengan lapang dada. Tubagus Asep Nurdin memposisikan kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa sebagai suntikan energi positif bagi aparatur birokrasi. Hal ini diyakini dapat membantu Pemkot Tangsel dalam menjaga benteng akuntabilitas birokrasi agar tetap solid dan transparan di mata masyarakat.

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Kontrol Sosial Mahasiswa

Tubagus Asep Nurdin, yang juga berkedudukan di Tangerang Selatan, menjelaskan pada Selasa (3/11) bahwa aspirasi dan kritik dari rekan-rekan mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa Pemkot Tangsel tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan publik yang ketat. Kegiatan demonstrasi tersebut dianggap sebagai bagian dari memelihara napas demokrasi lokal yang sehat.

Isu Administrasi Sekda

Perhatian utama para mahasiswa tertuju pada sorotan tajam seputar isu administratif posisi Sekretaris Daerah (Sekda). Menanggapi hal tersebut, Tubagus Asep Nurdin memastikan bahwa seluruh tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkot Tangsel berjalan tegak lurus di atas koridor hukum dan regulasi nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proses penunjukan dan pengelolaan jabatan strategis telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

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Respons BKPSDM Tangsel

Tak ingin kabar simpang siur bergulir makin liar di ruang publik, Pemkot Tangsel langsung mengambil inisiatif untuk membuka pintu rapat. Langkah konkret ini dilakukan untuk memberikan kejelasan secara resmi kepada publik mengenai status dan proses administrasi yang sedang berlangsung. Pemkot Tangsel ingin memastikan bahwa informasi yang beredar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diskusi Terbuka Tim Hukum

Pemkot Tangsel mengundang perwakilan mahasiswa untuk duduk bersama dalam sesi diskusi terbuka. Acara tersebut dihadiri oleh tim hukum serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangsel. Para mahasiswa diundang untuk membedah aturan secara akurat bersama para pejabat terkait demi消除 keraguan dan meningkatkan pemahaman mengenai dinamika kepegawaian di kota tersebut.