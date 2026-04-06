Pemkot Surabaya Terapkan WFH Tiap Jumat Pasca Lebaran 2026: Fokus Output dan Tanggung Jawab Wilayah

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN mulai 1 April 2026, dengan fokus pada output kerja dan tanggung jawab wilayah untuk menjaga produktivitas. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Mendagri dan bertujuan meningkatkan efisiensi serta membatasi potensi ASN bepergian ke luar kota.

Pasca perayaan Lebaran tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, atau yang lebih dikenal sebagai Work From Home ( WFH ), bagi seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) setiap hari Jumat. Kebijakan ini resmi berlaku mulai tanggal 1 April 2026, selaras dengan arahan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.

5/3349/SJ yang berfokus pada transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya untuk beradaptasi dengan dinamika kebutuhan kinerja ASN yang semakin fleksibel dan berbasis hasil. Kebijakan WFH hari Jumat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sekaligus memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi bagi para ASN. Perlu dicatat, pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH ini berbeda dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memilih hari Rabu, dengan pertimbangan untuk mengurangi potensi ASN bepergian ke luar kota pada hari kerja. \Strategi yang diterapkan Pemkot Surabaya untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga selama pelaksanaan WFH hari Jumat sangatlah menarik dan inovatif. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pergeseran paradigma kerja yang berfokus pada pencapaian kinerja nyata dan terukur langsung di lapangan. Sistem kerja baru ini tidak lagi mengutamakan kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil kerja (output dan outcome) yang dihasilkan. Setiap ASN memiliki tanggung jawab langsung terhadap satu wilayah Rukun Warga (RW). ASN dituntut untuk memastikan kondisi sosial di wilayah binaannya tetap terjaga, termasuk penanganan kemiskinan dan permasalahan lainnya di tingkat RW. Sanksi tegas akan diterapkan bagi ASN yang gagal menjalankan tanggung jawabnya. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sistem kerja berbasis wilayah ini sebenarnya telah diterapkan di Surabaya sejak lama, meskipun sempat menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Konsep kerja fleksibel seperti Work From Anywhere (WFA) dan WFH, menurut Eri, justru merupakan cara yang efektif untuk menjaga kinerja ASN tetap optimal. Beliau juga menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan tercapainya output dan outcome, terlepas dari lokasi kerja ASN. \Dengan adanya kebijakan WFH setiap Jumat, Wali Kota Surabaya melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat pengawasan berbasis wilayah. Hal ini diharapkan dapat membatasi potensi ASN untuk bepergian ke luar kota saat akhir pekan panjang. Eri Cahyadi menekankan bahwa yang terpenting adalah pencapaian hasil kerja, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor. ASN diharapkan dapat bekerja di mana saja, asalkan target output dan outcome tercapai. Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kebijakan WFH ini adalah salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kinerja ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dapat terus meningkat, memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kota





