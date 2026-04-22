Pemkot Semarang Tanggap Cepat Tangani Korban Pembakaran oleh Paman

Pemerintah Kota Semarang bergerak sigap menanggapi kasus memilukan yang menimpa seorang siswi kelas 2 SMP berinisial T, yang menjadi korban tindakan keji pembakaran oleh pamannya sendiri di wilayah Tambakmulyo, Kecamatan Semarang Utara.

Kejadian ini menggemparkan warga dan langsung menarik perhatian serius dari jajaran pemerintahan kota. Camat Semarang Utara, Siwi Wahyuningsih, memimpin koordinasi intensif bersama perangkat kelurahan dan dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah K.R. M.T Wongsonegoro (RSWN). Upaya ini dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal, perawatan medis yang komprehensif, dan dukungan psikologis yang dibutuhkan untuk melewati trauma berat yang dialaminya.

Prioritas utama adalah memastikan kondisi kesehatan korban stabil dan proses pemulihan berjalan optimal. Penanganan awal menghadapi kendala terkait biaya pengobatan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit swasta, namun terpaksa dipulangkan karena keterbatasan kemampuan finansial keluarga. Situasi ini memicu respons cepat dari pihak kecamatan dan DP3A. Berdasarkan instruksi langsung dari Wali Kota Semarang, dilakukan intervensi mendalam untuk memberikan bantuan dan memastikan korban mendapatkan perawatan yang layak.

Langkah pertama adalah koordinasi erat dengan DP3A untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan. Camat Siwi Wahyuningsih menjelaskan bahwa proses penanganan melibatkan pendampingan psikologis dan asesmen mendalam oleh tim DP3A Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk memahami dampak trauma yang dialami korban dan merancang program pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Setelah berkoordinasi, korban segera dipindahkan ke RSWN untuk mendapatkan pengobatan intensif.

Pemindahan ini dimungkinkan berkat bantuan dan pendampingan dari DP3A, yang memastikan korban dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terbebani masalah biaya. Kondisi luka bakar yang dialami korban dilaporkan cukup parah, mencapai 30 persen, meliputi area lengan kanan hingga bagian punggung. Tim medis RSWN memberikan penanganan terbaik untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Selain fokus pada perawatan medis, pemerintah kota juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar keluarga korban.

Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako untuk meringankan beban ekonomi keluarga selama masa pemulihan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga korban dan mengurangi tekanan finansial yang mereka hadapi. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada korban dan keluarganya. Hal ini mencakup pendampingan psikologis jangka panjang, bantuan pendidikan, dan dukungan sosial lainnya yang dibutuhkan untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan normal.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dalam keluarga. Pemerintah Kota Semarang akan terus memperkuat program-program perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap motif pelaku dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Pemerintah Kota Semarang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap anak





