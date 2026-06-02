Pemkot Medan Tidak Komitmen Tanggung Biaya Akomodasi Peserta Piala AFF U-19 2026

Pemerintah Kota Medan menolak menanggung biaya akomodasi peserta Piala AFF U-19 2026 karena tidak ada dasar hukum dan anggaran tersedia, sambil tetap mendukung penyediaan fasilitas stadion dan lapangan sesuai tanggung jawabnya. PSSI dan panitia kecewa, sementara proses koordinasi dengan Kemenkumham dilakukan untuk klarifikasi.

Wakil Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, menyatakan bahwa dalam pertemuan pada Maret 2026, Pemerintah Kota Medan diminta menyiapkan Stadion Teladan , Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika untuk mendukung pelaksanaan Piala AFF U-19 2026.

Menurutnya, sejak awal pembahasan hanya berkaitan dengan dukungan fasilitas olahraga, bukan pembiayaan akomodasi untuk peserta. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada komitmen dari Pemkot Medan untuk menanggung biaya hotel atau penginapan lainnya bagi delegasi turnamen. PSSI telah mengetahui bahwa Stadion Teladan masih dalam tahap renovasi dengan kontrak pekerjaan yang baru selesai September 2026, namun Pemkot berusaha maksimal untuk memenuhi standar yang diperlukan seperti kamar mandi, ruang ganti pemain, dan ruang ofisial.

Surat resmi dari PSSI yang meminta dukungan pembiayaan baru diterima pada 24 Mei 2026 atau sekitar satu minggu sebelum turnamen berlangsung. Setelah dikaji, Pemkot Medan menilai permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan anggaran tidak tersedia, sehingga tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tanggung jawab penyelenggaraan kejuaraan sepak bola internasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga.

Oleh karena itu, beban biaya akomodasi seharusnya tidak dibebankan ke anggaran daerah melalui belanja tidak terduga. Untuk memperjelas hal tersebut, Pemkot Medan telah menyurati Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, salah seorang panitia pelaksana, Muhammad Fauzi, mengungkapkan kekecewaan karena dinilai Pemkot Medan tidak memenuhi komitmen terkait akomodasi.

Dikatakan, Timor Leste telah meninggalkan salah satu hotel akibat masalah pembayaran, dan Filipina menghadapi potensi masalah serupa. Sebelumnya, ada komitmen bahwa biaya akomodasi akan ditanggung Pemkot Medan. Panitia khawatir jika persoalan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen internasional. Keputusan akhir regarding penggunaan stadion masih menunggu hasil koordinasi lanjutan antara AFF, PSSI, dan panitia pelaksana.

Penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk serius membina talenta muda sepak bola





