Pemkot Makassar Terapkan Sistem Reward dan Punishment untuk Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Makassar meluncurkan sistem penghargaan dan sanksi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan target lingkungan bersih dan lestari.

Pemerintah Kota Makassar secara resmi menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di setiap kegiatan yang diselenggarakan di kota tersebut.

Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa penghargaan akan diberikan kepada berbagai entitas yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk individu, kelompok tani, komunitas lingkungan, dan perusahaan. Pengumuman pemenang penghargaan ini akan menjadi sorotan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar di bulan November mendatang. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat dan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga kebersihan kota.

Di sisi lain, sanksi akan diberlakukan bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya mengandalkan sistem penghargaan dan sanksi, tetapi juga menyediakan beragam pilihan teknologi dan metode pengolahan sampah modern. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah sampah. Beberapa teknologi yang telah disiapkan meliputi teba, eco enzyme, dan urban farming, yang menawarkan pendekatan ramah lingkungan.

Selain itu, terdapat juga pengolahan sampah menjadi bahan bakar melalui teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF. Teknologi RDF ini mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan. Wali Kota Munafri Arifuddin menyatakan bahwa ketersediaan berbagai metode ini memungkinkan fleksibilitas bagi masyarakat dan komunitas. Mereka dapat memilih dan mengembangkan cara pengelolaan sampah yang paling sesuai dengan kondisi lokal.

Hal ini mendorong inovasi dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan demikian, beban lingkungan dapat berkurang secara signifikan dan membuka peluang baru untuk ekonomi sirkular di Kota Makassar. Meskipun berbagai program dan teknologi telah disiapkan, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa semua upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat.

Permasalahan sampah, menurutnya, berawal dari individu. Oleh karena itu, perubahan perilaku juga harus dimulai dari setiap orang. Munafri menekankan pentingnya memulai perubahan dari diri sendiri, kemudian menularkannya kepada keluarga, lingkungan sekitar, hingga komunitas yang lebih luas. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif.

Kesadaran ini menjadi fondasi utama keberhasilan program. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menjadi pemicu semangat, tetapi juga sarana edukasi efektif untuk meningkatkan kepedulian publik. Helmy berharap, lomba dan penilaian lingkungan ini dapat memacu semua pihak untuk lebih giat menjaga kebersihan.

Program ini diharapkan dapat menularkan semangat positif kepada masyarakat luas, sehingga budaya peduli lingkungan semakin tumbuh dan berkembang di Kota Makassar. Dengan adanya sistem ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang signifikan dalam cara masyarakat mengelola sampah, menuju lingkungan yang bersih dan lestari





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