Pemkot Jakarta Utara Perkuat Tata Kelola Pengadaan dengan Deteksi Dini Fraud

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menekankan transparansi anggaran dalam bimbingan teknis inspektorat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemerintah Kota Jakarta Utara secara resmi menggelar rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama dua hari pada 11 hingga 12 November 2026. Acara strategis tersebut diselenggarakan di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Tekankan Integritas Pengadaan

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menilai bahwa penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa memiliki arti yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah setempat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran saja.

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Menurut Hendra Hidayat, lebih dari itu setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas yang tinggi dalam setiap prosesnya. Ia juga mengatakan bahwa anggaran pemerintah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hendra Hidayat menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas.

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Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat juga mengapresiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dinilai sebagai langkah konkret dalam menjaga integritas publik.

Rangkaian Kegiatan dan Peserta Terlibat

Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami tata kelola pengadaan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengenali berbagai potensi penyimpangan sejak dini. Pada hari pertama yang dilaksanakan pada Rabu 11 November 2026, sebanyak 200 peserta yang terdiri dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti pembahasan mengenai deteksi fraud dan pencegahan korupsi.

Selanjutnya pada hari kedua atau Kamis 12 November 2026, kegiatan akan diikuti oleh 200 peserta lain yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara. Pembahasan difokuskan pada pendalaman aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif dan minim risiko.

Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum terkemuka di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

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Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, berharap seluruh pihak dapat semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan. Ia menambahkan bahwa langkah ini menjadi salah satu upaya nyata untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai lembaga pengawas ini menjadi kunci utama dalam memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jakarta Utara.