Pemkot Bandung Bantah Kebocoran Data 1 Juta Penduduk, Pastikan Sistem Aman

Pemkot Bandung menanggapi kabar beredarnya data 1 juta penduduk dengan menegaskan tidak adanya kebocoran data dari Disdukcapil. Pemkot melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan BSSN, serta menyebutkan ketidaksesuaian data yang beredar dengan sistem SIAK.

Bagaimana tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait kabar beredarnya data 1 juta penduduk yang diduga bocor? Pemkot Bandung menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data penduduk yang berasal dari server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) Kota Bandung. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan adanya dugaan kebocoran data yang ramai diperbincangkan.

Pemkot Bandung telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database pada server di lingkungan Disdukcapil, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menyatakan keyakinannya bahwa data yang beredar bukan berasal dari sistem administrasi kependudukan Kota Bandung. Hal ini didasarkan pada sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada data yang diklaim bocor tersebut, sebagaimana hasil telaah teknis dan merujuk pada surat dari BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung. \Henryco menjelaskan beberapa alasan utama yang mendasari keyakinan tersebut. Pertama, data yang beredar tidak hanya memuat warga Kota Bandung, tetapi juga beberapa warga dengan alamat di wilayah Kabupaten Bandung. Kedua, struktur dan penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi. Selain itu, format penulisan tanggal dalam data yang beredar juga berbeda dengan format yang digunakan oleh sistem SIAK. Perbedaan-perbedaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa data tersebut tidak berasal dari sistem resmi Disdukcapil. Henryco juga menekankan bahwa kemungkinan terjadinya kebocoran data penduduk sangat kecil, mengingat sejak tahun 2021, pemerintah telah menerapkan SIAK yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri, sehingga penyimpanan database kependudukan dilakukan di pusat dan bukan lagi di server daerah. Pemkot Bandung, termasuk Disdukcapil, tidak lagi menyimpan database kependudukan secara lokal. Henryco menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut terkait asal-usul data yang beredar, mengingat elemen data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), digunakan secara luas dalam berbagai layanan publik. Pemkot Bandung bersama instansi terkait akan terus berkoordinasi dan melakukan pendalaman untuk memastikan keamanan sistem dan menjaga kepercayaan publik. \Kabar mengenai dugaan kebocoran data ini pertama kali diungkapkan oleh VECERT Analyzer, sebuah akun keamanan siber dan Cyber Threat Intelligence (CTI), melalui unggahan di media sosial X (Twitter) pada tanggal 26 Maret 2026. VECERT Analyzer menyebutkan bahwa database yang diduga bocor tersebut berisi informasi pribadi rinci yang diduga diambil secara ilegal dari catatan resmi kependudukan. Berdasarkan analisis VECERT Analyzer, pelaku di balik aksi pembobolan ini menggunakan identitas 'petrusnism'. Kelompok atau individu ini diklaim telah merilis database yang mencakup lebih dari 1.000.000 baris data individu milik warga Bandung. VECERT Analyzer dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada analisis kritis terhadap ancaman digital dan telah memiliki rekam jejak dalam mengunggah peringatan kebocoran data yang menimpa berbagai sektor. Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap berhati-hati dalam membagikan data pribadi di platform digital. Masyarakat juga diminta hanya memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan layanan yang jelas. Pemkot Bandung menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung tetap berjalan normal dan aman, serta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menjaga keamanan data masyarakat





