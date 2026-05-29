Pemkot Bandarlampung Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Jaga Cagar Budaya

Pemerintah Kota Bandarlampung mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga warisan budaya dan sejarah. Rumah Daswati dijadikan sebagai Cagar Budaya Bandarlampung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemkot Bandarlampung mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga warisan budaya dan sejarah, dengan penetapan Rumah Daswati sebagai Cagar Budaya Bandarlampung. Rumah Daswati memiliki nilai sejarah yang sangat penting, mengingat perannya sebagai saksi bisu perjuangan lahirnya Provinsi Lampung.

Kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga cagar budaya yang ada, terutama yang memiliki ikatan kuat dengan sejarah daerah, menjadi kunci utama. Upaya pelestarian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dalam melindungi aset sejarah, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari menjaga kebersihan hingga melaporkan potensi kerusakan. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat umum akan memastikan keberlanjutan warisan budaya Bandarlampung.

Dengan demikian, situs-situs bersejarah dapat terus dinikmati dan dipelajari oleh banyak orang. Rumah Daswati, yang berlokasi di Jalan Tulangbawang Nomor 11, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung, memiliki sejarah yang mendalam. Bangunan ini merupakan milik Kolonel Achmad Ibrahim, seorang tokoh penting dalam perjuangan lahirnya Provinsi Lampung. Pada tanggal 7 Maret 1963, rumah ini menjadi tempat pertemuan panitia perjuangan pembentukan Provinsi Lampung.

Pertemuan bersejarah tersebut berujung pada lahirnya Daswati I Lampung pada 18 Maret 1964. Pembentukan ini disahkan melalui Perppu Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Ketua TACB Provinsi Lampung, Anshori Djausal, menegaskan bahwa Rumah Daswati memiliki nilai historis yang sangat besar karena menjadi cikal bakal lahirnya Provinsi Lampung. Oleh karena itu, harapan besar disematkan agar status Rumah Daswati dapat ditingkatkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi di masa mendatang.

Ini akan semakin memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap situs bersejarah ini. Selain Rumah Daswati, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, mengungkapkan adanya empat Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) lain yang juga diusulkan untuk menjadi cagar budaya. ODCB tersebut adalah Benjana Zaman Perunggu, Prasasti Dadak, Nekara 1, dan Nekara 2. Semua objek ini dinilai memiliki nilai sejarah penting bagi Kota Bandarlampung.

Pengusulan ODCB ini menunjukkan komitmen Pemkot Bandarlampung untuk terus mengidentifikasi dan melindungi warisan sejarah. Proses penetapan cagar budaya memerlukan kajian mendalam dari TACB untuk memastikan keaslian dan nilai historisnya. Dengan bertambahnya jumlah cagar budaya, diharapkan kekayaan sejarah Bandarlampung semakin terjaga. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan untuk menjadikan Bandarlampung sebagai kota yang menghargai sejarah dan budayanya.

Keberadaan cagar budaya yang terawat dapat menjadi daya tarik wisata edukasi. Ini sekaligus memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat tentang peradaban masa lalu di wilayah tersebut





