Pemkab Tangerang Evaluasi Perlintasan Kereta Tanpa Palang Pintu Setelah Kecelakaan di Bekasi Timur

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayahnya setelah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di perlintasan kereta api.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja memberikan keterangan pers terkait kecelakaan kereta di Bekasi Timur, pada Rabu (29/4/2026). Menurut Soma, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayahnya.

Evaluasi ini dilakukan menyusul kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin (27/4/2026) malam lalu yang menyebabkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia. Kecelakaan itu diduga berawal dari taksi yang tertemper KRL Commuter Line di perlintasan tanpa palang pintu. Akibatnya, KRL Commuter Line lainnya tertahan di Stasiun Bekasi Timur dan kemudian ditabrak dari belakang oleh Kereta Argo Bromo Anggrek. Soma menyatakan pihaknya akan mengecek perlintasan kereta tanpa palang pintu yang masih dijadikan lintasan kendaraan.

Menurutnya, perlintasan kereta wajib dilengkapi palang pintu untuk menjaga keselamatan pengendara. Menurut Soma, Pemkab Tangerang telah memberi perhatian terhadap perlintasan tanpa palang pintu sejak lama. Dia mengakui isu keamanan perlintasan kereta juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi serta pendataan untuk penguatan di perlintasan kereta api.

Selain itu, Soma juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tangerang akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur perlintasan kereta api yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap kendaraan yang melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Soma juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, terutama di sekitar perlintasan kereta api.

Dia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, Soma juga menyatakan bahwa Pemkab Tangerang akan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di seluruh perlintasan kereta api di wilayahnya. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh untuk segala upaya yang dilakukan oleh KAI dalam meningkatkan keamanan perlintasan kereta api.

Soma juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tangerang akan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi perlintasan kereta api di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perlintasan kereta api memenuhi standar keselamatan yang ditentukan. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan terkait penggunaan perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Soma juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau kondisi perlintasan kereta api yang tidak aman kepada pihak terkantung. Dia menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama bagi pemerintah daerah





