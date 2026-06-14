Pemkab Penajam Paser Utara Siapkan Langkah Strategis Hadapi Ancaman Inflasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah proaktif dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan komoditas, operasi pasar, dan gerakan menanam lokal untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah proaktif dalam pengendalian inflasi, menyusun strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah potensi ancaman.

Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro, menekankan bahwa ancaman inflasi dapat muncul kapan saja. Potensi ini terutama dipicu oleh gangguan pada produksi serta kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi perhatian serius dan dapat memicu kenaikan harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara, inflasi daerah saat ini berada di kisaran 2,3 persen. Angka ini mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam merespons potensi gejolak ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara intensif memantau komoditas strategis guna memastikan pasokan tetap aman di pasar lokal. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari berbagai wilayah. Langkah ini penting untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga demi stabilitas inflasi di Penajam Paser Utara. Cuaca ekstrem menjadi tantangan besar, terutama bagi transportasi logistik jalur laut yang menjadi tulang punggung pasokan barang dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Gelombang tinggi kerap menyebabkan keterlambatan kedatangan kapal, yang berdampak langsung pada ketersediaan barang di daerah. Keterlambatan pasokan ini berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan pangan dan memengaruhi lonjakan harga di pasaran. Meskipun demikian, hasil pantauan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan masih dalam kondisi aman. Pemerintah terus berupaya menjaga pasokan tetap stabil melalui berbagai intervensi yang diselenggarakan secara berkala.

Operasi pasar juga rutin digelar di sejumlah wilayah strategis untuk mendekatkan akses pangan terjangkau kepada masyarakat. Program ini membantu meringankan beban ekonomi warga. Lebih lanjut, pemerintah mendorong gerakan menanam cabai dan sayuran lokal dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga. Penguatan cadangan pangan serta pemberdayaan kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal juga menjadi bagian integral dari strategi ini.

Dengan menanam sendiri, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembelian komoditas di pasar. Ini menjadi solusi efektif untuk menekan pengeluaran rumah tangga saat terjadi kenaikan harga. Inisiatif ini mendukung kemandirian pangan warga Penajam Paser Utara sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Melalui edukasi dan pendampingan, masyarakat diajak untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, terlepas dari fluktuasi harga global atau kondisi cuaca yang tidak menentu. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Penajam Paser Utara yang lebih mandiri dan sejahtera





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Inflasi Penajam Paser Utara Ketahanan Pangan Stabilitas Harga Operasi Pasar

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