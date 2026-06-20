Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menginisiasi nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di Kantor Bupati Parit Malintang pada 26 Juni 2026 dengan menyediakan 50 unit tenda untuk pelaku UMKM. Kolaborasi dengan TVRI Sumatera Barat dimaksudkan memanfaatkan euforia turnamen sepakbola terbesar dunia untuk menggerakkan ekonomi lokal, memberikan pasar bagi produk UMKM, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Kegiatan ini juga merespons surat edaran Menteri Dalam Nomor yang mengatur penyelenggaraan nobar di seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memulai inisiatif nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026 sebagai upaya konkret untuk menggerakkan sektor UMKM di wilayahnya. Kegiatan rencananya digelar pada 26 Juni 2026 di Kantor Bupati Parit Malintang, memanfaatkan momentum match Grup D antara Amerika Serikat melawan Turki.

Lebih dari sekadar menikmati pertandingan bersama, acara ini disiapkan sebagai pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menawarikan produk mereka, terutama kuliner dan kerajinan lokal. Pemkab telah menyiapkan 50 unit tenda untuk mengakomodasi para UMKM, dengan target minimal 40 usaha berpartisipasi. Tujuannya, euforia Piala Dunia bisa diubah menjadi dampak ekonomi nyata bagi rakyat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan acara sepak bola terbesar di dunia untuk memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Ia berharap masyarakat yang hadir tidak hanya menonton, tetapi juga berbelanja produk unggulan daerah. Langkah ini selain menggerakkan perekonomian, juga diharapkan mempererat kebersamaan sosial. Acara nobar di Padang Pariaman merupakan salah satu tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/46577/SJ yang mengatur penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026 di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan TVRI Sumatera Barat serta berbagai pihak untuk memastikan kelancaran siaran dan pelayananNZ. Kepala Stasiun TVRI Sumbar, TB. M. Yusuf Hidayat, ber apresiasi karena Padang Pariaman menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang menggelar nobar secara resmi dalam kerja sama dengan TVRI. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Inisiatif nonton bareng ini menjangkau lebih luas,虽然不是每个地区都有相同的计划。 Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk menggelar nobar Piala Dunia 2026 dengan tujuan yang serupa: menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memberikan hiburan. Kolaborasi dengan TVRI menjadi krusial karena lembaga penyiaran publik itu memperoleh hak siar gratis dan diminta memutar semua pertandingan.

Di berbagai provinsi seperti Kepri, Kaltara, Bangka Tengah, dan Jambi, pemerintah setempat ebenfalls美 witnessed a flurry of preparations to facilitate events at strategic locations, often integrating tourism promotion to attract visitors. Mereka berharap multiplier effect dari euforia sepak bola dapat menciptakan ripple effect di bidang ekonomi, termasuk meningkatkan penjualan UMKM dan menstimulasi semangat olahraga di tengah masyarakat.

Di Jawa Tengah, misalnya, 不仅是观看比赛，还被视为挖掘体育人才、重燃足球热情的机会。与此同时，Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti potensi ekonomi besar yang terkait dengan Piala Dunia 2026, khususnya bagi UMKM, setelah TVRI mendapatkan hak siar tanpa biaya. Dengan demikian, upayaPg regime nonton bareng di seluruh Indonesia tidak hanya menawarkan hiburan kolektif tetapi juga secara aktif dijadikan alat policy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan ekonomi mikro melalui partisipasi aktif pelaku usaha lokal





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