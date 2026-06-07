Pemkab Natuna merevitalisasi tujuh SMP dengan anggaran Rp3,8 miliar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar lebih baik dan berkualitas.

Pemkab Natuna merevitalisasi tujuh SMP dengan anggaran Rp3,8 miliar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar lebih baik dan berkualitas. Pemkab Natuna merevitalisasi tujuh SMP dengan anggaran Rp3,8 miliar untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar lebih baik dan berkualitas. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, menjelaskan bahwa program revitalisasi ini didanai melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp3,8 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan infrastruktur pendidikan. Saat ini, proses pengerjaan di masing-masing sekolah penerima bantuan masih berlangsung.

Program revitalisasi ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan motivasi belajar siswa meningkat dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif. Pemkab Natuna berharap investasi ini akan memberikan manfaat signifikan bagi dunia pendidikan di masa depan. Umar Wirahadi Kusuma mengungkapkan bahwa tujuh sekolah penerima program revitalisasi ini terdiri dari enam SMP negeri dan satu SMP swasta.

Sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut tersebar di berbagai wilayah Natuna, mencakup area yang luas untuk pemerataan kualitas pendidikan. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau berbagai daerah. Sekolah yang direvitalisasi meliputi SMP Negeri 1 Midai, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Serasan Timur, dan SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut. Selain itu, SMP Nurul Jannah Bandarsyah menjadi satu-satunya sekolah swasta yang juga memperoleh bantuan dalam program ini.

Daftar ini mencerminkan prioritas dan kebutuhan mendesak di beberapa lokasi. Program revitalisasi ini didanai melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan nilai sekitar Rp3,8 miliar. Pengerjaan tengah berjalan, anggarannya sekitar Rp3,8 miliar, kata Umar. Anggaran besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.

Bantuan revitalisasi ini diberikan setelah adanya usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan, sebuah platform yang memastikan data yang akurat dan terverifikasi. Proses ini menjamin bahwa bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Tidak hanya mengajukan usulan untuk tujuh sekolah yang kini memperoleh bantuan.

Pihaknya mengusulkan seluruh SMP negeri dan swasta di Natuna yang dinilai membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Dari total 25 unit SMP negeri dan tiga unit SMP swasta yang diusulkan, saat ini enam unit negeri dan satu swasta telah disetujui untuk menerima bantuan revitalisasi. Kita usulkan semua.

SMP negeri ada 25 unit, swasta ada tiga unit. Saat ini yang disetujui ada enam unit negeri dan satu swasta yakni SMP Nurul Jannah Bandarsyah, ujarnya. Prioritas pemilihan sekolah penerima bantuan didasarkan pada kebutuhan mendesak dan kelengkapan administrasi yang diajukan di masing-masing sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap satuan pendidikan.

Mekanisme swakelola juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas sekolah dalam proses pembangunan fasilitas. Melalui program revitalisasi ini, pemerintah daerah berharap kualitas fasilitas pendidikan di Natuna akan semakin baik. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat secara langsung mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Fasilitas yang lebih baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar dan mengajar.

Ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan di Natuna. Tujuannya adalah menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan ini merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah bagi para siswa





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Pemkab Natuna SMP Anggaran Pendidikan Mutu

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