Pemkab Kubu Raya Berhasil Raih Opini WTP ke-12, Bupati Sujiwo: Bukan Prestasi Administratif, Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Sujiwo menekankan bahwa opini WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan sebagai kunci utama.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat .

Hal ini disampaikan Sujiwo setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut, sebuah rekor yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, Sujiwo mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana anggaran daerah dapat digunakan secara efektif.

Anggaran tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sujiwo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan sebagai kunci utama. Bupati Sujiwo dengan tegas menyatakan bahwa raihan opini WTP ke-12 berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prestasi ini tidak boleh dipandang hanya sebagai keberhasilan administratif semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal. Sujiwo menyoroti bahwa tujuan utama dari opini WTP adalah memastikan anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk sektor-sektor vital. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga. Dengan demikian, predikat WTP bukan hanya tentang kepatuhan laporan keuangan, tetapi juga tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika tuntutan pelayanan publik dan pembangunan menunjukkan komitmen yang kuat. Raihan WTP ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan dengan baik. Namun, Sujiwo menekankan bahwa capaian ini harus terus menjadi motivasi untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik, bukan untuk cepat berpuas diri. Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen yang krusial dalam mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bupati Sujiwo menilai bahwa laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi yang sangat penting. Melalui evaluasi BPK, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan dan celah dalam sistem pengelolaan anggaran, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sujiwo mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri hanya karena berhasil meraih opini WTP. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Proses evaluasi yang objektif dari BPK menjadi cerminan bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah dan bergerak menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Bupati juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas profesionalisme dan objektivitas mereka selama proses pemeriksaan laporan keuangan daerah. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa seperti BPK sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Hasil pemeriksaan BPK harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Bupati Sujiwo menekankan pentingnya menjadikan evaluasi BPK sebagai budaya kerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya sekadar kewajiban administratif tahunan. Ia menggarisbawahi bahwa transparansi harus menjadi budaya, kepatuhan harus menjadi disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini adalah fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan, Sujiwo meminta pemerintah daerah untuk lebih adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan harus dipastikan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat WTP yang bukan hanya tentang angka-angka, tetapi tentang kebermanfaatan bagi publi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemkab Kubu Raya WTP Kesejahteraan Masyarakat Pengelolaan Anggaran Transparansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsistensi Kepatuhan Budaya Kerja Sinergi Komitmen Kepuasan Masyarakat Kebijakan Dampak Langsung Kebijakan Pembangunan Inovatif Responsif Akuntabel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bank Raya Raih Dua Penghargaan Lewat Penguatan Layanan DigitalDi tengah ketatnya kompetisi industri perbankan digital, esensi utama dari teknologi sebenarnya terletak pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh

Read more »

Toyota GR Yaris Baru Lebih Jinak di Jalan RayaPendekatan berbeda dipilih Toyota untuk penyegaran terbaru GR Yaris, yang kini lebih difokuskan pada rasa berkendara dan kepercayaan diri pengemudi di balik kemudi.

Read more »

KPK Tersangka Kasus Dugaan Suap Bupati Rejang LebongKPK menguji Anton Doriska sebagai saksi di kasus dugaan suap menjerat Bupati Rejang Lebong

Read more »

Idul Adha: Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban, dan Teologi KemakmuranArtikel membahas tentang Idul Adha, juga dikenal sebagai Hari Raya Haji dan Hari Raya Kurban. Disebut Hari Raya Haji karena umat Islam menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah al-Mukarramah pada hari-hari yang sama. Disebut Hari Raya Kurban karena umat Islam disunahkan menyembelih hewan kurban pada hari-hari itu. Idul Adha merupakan kelanjutannya, hari raya menyembelih hewan kurban, membagikannya, dan bersama memakannya. Beras atau gandum adalah simbol kebutuhan makanan pokok bagi setiap orang untuk melepaskan masyarakat dari kelaparan, sedangkan daging kambing, sapi, atau unta adalah protein sebagai simbol kemakmuran atau kecukupan kebutuhan tubuh manusia.

Read more »