Pemkab Bulungan Bebaskan UMKM dari Retribusi

Pemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.

Pemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengambil kebijakan strategis dengan membebaskan ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari pungutan retribusi daerah. Keputusan ini berlaku bagi UMKM yang beroperasi di sepanjang Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM, di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti. Pembebasan retribusi ini diharapkan dapat meringankan beban operasional UMKM, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal.

Langkah ini menunjukkan komitmen Bupati Syarwani menegaskan bahwa UMKM yang beroperasi mulai pukul tiga sore hingga tengah malam di Tepian Sungai Kayan tidak akan dikenakan retribusi sama sekali. Bahkan, Pemkab Bulungan turut membantu dengan menyediakan 60 unit gerobak secara gratis. Ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor UMKM secara selektif. Bupati Syarwani menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak patah semangat dalam mencari peluang pendapatan.

Namun, pendekatan yang diambil adalah dengan memastikan kebijakan tersebut tidak mematikan usaha masyarakat. Penerapan pajak dan retribusi dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha. Khususnya bagi UMKM di kawasan Tepian Sungai Kayan, Pemkab Bulungan memilih untuk tidak menerapkan retribusi. Keputusan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Langkah ini diambil untuk menjaga agar perputaran uang dan ekonomi di Kabupaten Bulungan tetap berjalan. Keberadaan sekitar 300 UMKM di Tepian Sungai Kayan sangat diapresiasi karena tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga wadah pemersatu masyarakat. Pemkab Bulungan berkomitmen untuk terus mempertahankan kondisi ini. Bupati Syarwani sempat melakukan survei langsung terkait potensi pendapatan UMKM di Tepian Sungai Kayan.

Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa UMKM yang beroperasi dari pukul 17.00 hingga tengah malam dapat meraup omzet kotor yang signifikan. Omzet ini berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta dalam semalam. Sebagai contoh, dengan modal penjualan kopi sekitar Rp10 ribu per gelas, UMKM bisa mendapatkan keuntungan 50 persen. Jika dihitung selama satu bulan, pendapatan mereka bisa mencapai kurang lebih Rp15 juta.

Angka ini menunjukkan potensi besar sektor UMKM dalam menopang perekonomian keluarga dan daerah. Selain pembebasan retribusi, Pemkab Bulungan juga memberikan dukungan berupa fasilitas. Sebanyak 60 unit gerobak telah disediakan untuk UMKM tanpa biaya sewa atau pembelian. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kenyamanan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemkab Bulungan menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam menata kawasan Tepian Sungai Kayan sebagai pusat usaha masyarakat. Tujuan utama dari penataan ini adalah agar roda ekonomi masyarakat, khususnya para pengusaha UMKM, dapat terus berputar. Kebijakan ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keberadaan UMKM di Tepian Sungai Kayan tidak hanya sekadar tempat berdagang, melainkan juga menjadi titik kumpul bagi masyarakat Bulungan.

Ini mendorong silaturahmi dan interaksi sosial, menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Pemerintah daerah berupaya mempertahankan fungsi ganda kawasan ini. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan UMKM di Bulungan dapat terus berkembang dan berinovasi. Kebijakan bebas retribusi dan bantuan fasilitas menjadi stimulus penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha mikro di tengah berbagai tantangan ekonomi





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Pemkab Bulungan UMKM Retribusi Ekonomi Kawasan Tepian Sungai Kayan

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