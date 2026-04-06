Pemkab Bogor Jadi Contoh Mitigasi Bencana Bagi Seskoad

Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi rujukan Seskoad dalam studi mitigasi bencana. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri diperkuat.

Pemerintah Kabupaten Bogor , Jawa Barat, menjadi sorotan penting sebagai rujukan bagi Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat ( Seskoad ) dalam kegiatan studi dan pembelajaran terkait mitigasi dan penanggulangan bencana . Bupati Bogor, Rudy Susmanto , bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima kunjungan para perwira siswa Dikreg LXVII Seskoad Tahun Ajaran 2026 di Cibinong pada hari Senin.

Kunjungan ini dianggap sebagai momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam menghadapi tantangan bencana alam yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bogor. Rudy Susmanto menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antar lembaga ini menjadi energi baru yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan serta mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi yang terstruktur ini merupakan langkah krusial dalam mewujudkan ketahanan daerah yang lebih baik, terutama mengingat kompleksitas wilayah Kabupaten Bogor yang sangat tinggi. Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Sepanjang tahun 2025, tercatat 1.826 kejadian bencana yang berhasil ditangani melalui koordinasi lintas sektor yang efektif. Penanganan bencana di Kabupaten Bogor menekankan pada kecepatan respons dan koordinasi yang baik antarinstansi. Salah satu contohnya adalah penyediaan tenda pengungsian yang bersifat sementara, diikuti dengan penyediaan hunian sementara yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Selain penanganan bencana, Pemerintah Kabupaten Bogor juga secara aktif mendorong upaya mitigasi bencana melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang berbasis kolaborasi dengan TNI, seperti pembangunan akses jalan di wilayah terpencil yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur evakuasi saat terjadi bencana, tetapi juga mendukung peningkatan perekonomian warga setempat. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik ini merupakan investasi jangka panjang untuk meminimalkan risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bupati Rudy Susmanto menegaskan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Bogor. \Perwakilan Seskoad menjelaskan bahwa kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Wilayah Pertahanan (KKL Wilhan) berlangsung selama periode 6 hingga 9 April 2026 di wilayah Kodam III/Siliwangi. Kegiatan ini mengusung tema penting, yaitu sinergitas komponen bangsa dalam penanggulangan bencana guna memperkuat ketahanan nasional. KKL Wilhan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran bagi perwira siswa Seskoad, dengan tujuan utama untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan analisis mereka terhadap dinamika wilayah serta implementasi pembinaan teritorial dalam sistem pertahanan negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan para perwira siswa dapat lebih memahami kompleksitas penanganan bencana di berbagai daerah dan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Pembelajaran yang komprehensif ini diharapkan dapat menghasilkan perwira yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara serta kesejahteraan masyarakat. KKL Wilhan juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam upaya penanggulangan bencana dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam. Keberhasilan penanganan bencana juga akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

