Pemkab Bangka Tengah Perkuat Produksi Bawang Merah Lokal untuk Tekan Inflasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menguatkan peran Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Lubuk Besar untuk menggenjot produksi bawang merah, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjaga stabilitas harga pangan midst inflasi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggagas program pengembangan klaster bawang merah dan cabai sebagai strategi kon jus mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya. Inisiatif ini diimplementasikan melalui penegasan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lubuk Besar yang ditetapkan sebagai sentra utama pengembangan bawang merah .

Bupati Algafry Rahman menekankan bahwa BPP harus menjadi ujung tombak dalam memberikan bimbingan teknis dan contoh praktik terbaik budidaya bagi petani, sekaligus menggalakkan semangat mereka. Saat ini produksi bawang merah di Bangka Tengah mencapai sekitar 75 ton per tahun, dan targetnya adalah terus meningkatan melalui optimalisasi bantuan dan pelatihan. Dampak signifikan bawang merah terhadap inflasi menggarisbawahi urgensi pengurangan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Jawa seperti Nganjuk atau Brebes.

Harga yang masih tinggi, di atas Rp45.000 per kilogram, menjadi motivasi bagi peningkatan produksi lokal. Program ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi biru berkelanjutan serta gerakan pangan murah, sehingga dapat menstabilkan harga pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat





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