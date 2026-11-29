Pemkab Bandung mengevaluasi data Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 1,3 juta penduduk untuk menyusun strategi penanganan kesehatan berbasis penyakit spesifik di Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pemetaan komprehensif terhadap masalah kesehatan masyarakat melalui analisis mendalam dari hasil program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah strategis ini diambil oleh Bupati Dadang Supriatna untuk menentukan arah penanganan medis yang tepat berdasarkan jenis penyakit dan jumlah kasus yang teridentifikasi secara akurat dalam setiap pemeriksaan.

Analisis Data Skrining untuk Tindak Lanjut Medis

Bupati Dadang Supriatna menekankan bahwa hasil skrining CKG tidak boleh berhenti sebatas pada aktivitas pemeriksaan fisik semata. Ia meminta seluruh data hasil pemeriksaan untuk dianalisis secara menyeluruh agar pemerintah dapat memahami berapa banyak jumlah dan jenis penyakit yang ditemukan di lapangan. Analisis ini menjadi dasar penting untuk menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dadang menyampaikan arahan tersebut saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-62 tingkat Kabupaten Bandung di Dome Balerame, Soreang, pada Sabtu 28 November.

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Program pemeriksaan kesehatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat mengingat total jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai sekitar 3,97 juta jiwa. Dadang menegaskan bahwa optimalisasi CKG sangat krusial untuk memastikan pemerataan akses kesehatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memastikan adanya intervensi medis yang efektif bagi setiap kelompok risiko yang terdeteksi dalam program ini.

Pencapaian Skrining dan Statistik Kesehatan Nasional

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Hanhan Siti Hasanah melaporkan bahwa pelaksanaan CKG hingga 27 November 2026 telah menjangkau 1.317.167 orang. Angka ini mewakili 34,19 persen dari total sasaran yang ditetapkan dan menempatkan Kabupaten Bandung pada peringkat ke-18 di Jawa Barat untuk indikator cakupan pemeriksaan tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam evaluasi kinerja program kesehatan nasional di tingkat daerah.

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Selain program utama CKG, Dinas Kesehatan juga melaksanakan berbagai skrining spesifik untuk penyakit menular dan pencegahan lainnya. Tim kesehatan melakukan skrining tuberkulosis terhadap 45.498 orang yang terduga menderita TBC. Selain itu, dilakukan skrining HPV terhadap 8.795 perempuan dewasa untuk deteksi dini kanker serviks. Program kejar imunisasi juga telah menjangkau 3.414 anak untuk memastikan kekebalan kelompok tercapai.

Dari sisi keberhasilan pengobatan, tingkat kesembuhan pasien tuberkulosis di Kabupaten Bandung mencapai angka 85 persen. Sementara itu, cakupan imunisasi dasar lengkap bayi pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 71,25 persen. Integrasi Layanan Primer atau ILP juga telah diterapkan di seluruh pusat kesehatan masyarakat untuk memperkuat sistem rujukan dan penanganan kasus ringan hingga sedang secara terpadu.

Ekspansi Infrastruktur dan Dukungan Anggaran Pemerintah

Untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bandung sedang mengembangkan enam rumah sakit umum daerah baru. Daftar fasilitas tersebut meliputi RSUD Bedas Kertasari, RSUD Cimaung, RSUD Arjasari, RSUD Pacira, RSUD Tegalluar, dan RSUD Cimenyan. Semua fasilitas kesehatan strategis ini ditargetkan selesai pembangunannya serta mulai beroperasi penuh pada tahun 2027 untuk mengurangi beban rumah sakit utama.

Bupati Dadang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam implementasi program kesehatan ini. Ia juga akan mengupayakan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Langkah ini diambil agar berbagai persoalan kesehatan masyarakat dapat ditangani secara komprehensif berdasarkan data pemeriksaan dan kebutuhan mendesak yang ada di lapangan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas intervensi kesehatan bagi seluruh warga.