Presiden menunjuk Hashim Djojohadikusumo untuk alihkan badak Jawa ke Alas Purwo guna hindari kepunahan akibat bencana Selat Sunda dan proyek tambang ESDM di perairan Ujung Kulon.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa populasi Badak Jawa memiliki kerentanan ekstrem karena terkonsentrasi dalam satu habitat tunggal di Taman Nasional Ujung Kulon. Ancaman ganda berupa aktivitas seismik dan vulkanik di Selat Sunda, khususnya pasca-letusan Gunung Anak Krakatau, mendorong pemerintah merencanakan pemindahan sebagian populasi ke Alas Purwo. Langkah ini bertujuan membangun habitat kedua untuk menjamin kelestarian spesias tersebut dari risiko kepunahan massal akibat bencana alam.

Langkah strategis ini diungkapkan Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Ankara, Turki. Ia memperingatkan bahwa jika terjadi tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi di kawasan Selat Sunda, Badak Jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berpotensi punah. Ketergantungan pada satu lokasi ini dianggap sebagai cacat ekologis yang harus segera diperbaiki melalui diversifikasi habitat.

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Rencana Pemindahan dan Kontroversi Izin Tambang ESDM

Upaya pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo memicu spekulasi dan kekhawatiran publik terkait dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian tersebut telah menetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan resmi ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan strategis yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara resmi ditetapkan pada 12 Februari 2026. Berdasarkan peta lampiran keputusan yang dikutip pada Selasa, 17 November 2026, kawasan perairan di sekitar TNUK ditandai dengan warna krem yang menunjukkan statusnya sebagai wilayah WUP. Sementara itu, kawasan daratan TNUK tampak berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, yang menunjukkan perbedaan perlakuan antara zona laut dan darat dalam perencanaan tata ruang mineral tersebut.

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Peta tersebut juga mencantumkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu kategori wilayah pertambangan di Banten. Dalam keputusan itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yakni WUP, WPR, dan WPN (Wilayah Pencadangan Negara) yang ditandai dengan arsiran berwarna merah. WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, dan batuan.

Status Hukum Kawasan Konservasi versus Zona Industri

Masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP belum dapat diartikan sebagai pemberian izin langsung untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut. Status WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi penetapan WIUP. Masih terdapat tahapan perizinan serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan secara legal. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks antara perlindungan alam dan eksploitasi sumber daya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sepenuhnya bebas dari kegiatan pertambangan karena berstatus sebagai wilayah konservasi. Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa status konservasi membuat seluruh aktivitas di dalam TNUK diatur secara ketat guna melindungi kelestarian ekosistem di dalamnya. "Secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 17 November 2026.

Dari sisi perlindungan hukum, wilayah darat TNUK tidak ditetapkan sebagai WUP karena berstatus sebagai kawasan pelestarian alam sekaligus menyandang predikat Situs Warisan Dunia UNESCO. Perlindungan ini semakin diperkuat oleh Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Ujung Kulon tertanggal 10 November 2023. Ketentuan ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi integritas daratan Taman Nasional dari intervensi industri pertambangan.

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Luas Kawasan dan Dampak Nyata bagi Kelestarian

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga meliputi perairan di sekitarnya. Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, cakupan pengelolaan taman nasional ini sangat luas. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tercatat mencapai 105.694,46 hektare secara keseluruhan.

Luasan tersebut terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Angka-angka spesifik ini menunjukkan betapa besar wilayah yang harus dilindungi dan dipertimbangkan dalam rencana konservasi Badak Jawa. Pulau Peucang di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menjadi salah satu titik representatif dari keanekaragaman hayati yang berada di bawah perlindungan ketat. Integrasi antara data geospasial dan kebijakan konservasi menjadi kunci dalam memastikan kelangsungan hidup spesias endemik langka ini di masa depan.