Malam 1 Suro pada 15 Juni 2026 menuntut pemilik weton tulang wangi waspada terhadap potensi gangguan energi spiritual. Ahli spiritual Ki Candan Langit mengatakan bahwa pemilik weton tulang wangi sering kali merasakan perubahan kondisi fisik maupun batin ketika memasuki bulan Suro.

Malam 1 Suro pada 15 Juni 2026 menuntut pemilik weton tulang wangi waspada terhadap potensi gangguan energi spiritual . Pemilik weton tulang wangi berisiko mengalami kelelahan fisik dan sensitivitas tinggi akibat pengaruh energi gaib saat Suro.

Bagi kalangan yang mempercayai perhitungan weton, datangnya bulan Suro kerap dikaitkan dengan meningkatnya energi spiritual yang diyakini memengaruhi kehidupan manusia. Salah satu kelompok yang sering disebut memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap suasana spiritual bulan Suro adalah pemilik weton tulang wangi. Ahli spiritual Ki Candan Langit mengatakan, pemilik weton tulang wangi sering kali merasakan perubahan kondisi fisik maupun batin ketika memasuki bulan Suro.

'Ketika memasuki bulan Suro ini, weton tulang wangi biasanya energi ataupun stamina itu biasanya akan diserap oleh energi alam atau energi gaib,' kata Ki Candan Langit. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai gejala yang dirasakan secara berbeda oleh setiap individu. Beberapa di antaranya berupa pusing kepala, rasa berat pada leher, punggung dan pinggang, tubuh yang mudah lelah, hingga gangguan tidur seperti gelisah atau sulit beristirahat dengan nyaman.

Ki Candan Langit juga menyebut bahwa pemilik weton tulang wangi dikenal memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya.

'Mereka cenderung lebih riskan, lebih sensitif, dan lebih peka terhadap dimensi lain atau terkait dengan hal di luar nalar,' katanya. Kepekaan tersebut dipercaya membuat sebagian orang lebih mudah merasakan perubahan suasana, getaran energi, atau kondisi lingkungan tertentu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Oleh sebab itu, malam 1 Suro sering dianggap sebagai momen yang membutuhkan kewaspadaan lebih bagi pemilik weton tulang wangi.

Salah satu pantangan utama yang disampaikan Ki Candan Langit adalah menghindari aktivitas bepergian yang tidak terlalu penting saat malam 1 Suro.

'Jadi besok ketika magrib ya, mau menjelang magrib, ini kalau bisa weton tulang wangi ini diam tenang di rumah dan banyak melakukan doa bermunajat dan lebih menjaga diri,' katanya. Menurut kepercayaan yang berkembang, malam 1 Suro dianggap sebagai waktu yang sakral sehingga pemilik weton tulang wangi dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weton Tulang Wangi Malam 1 Suro Energi Spiritual Ki Candan Langit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weton Tulang Wangi Apa Saja? Ini Alasan Dilarang Keluar di Malam 1 SuroApa itu weton Tulang Wangi dan kenapa dilarang keluar saat malam 1 Suro?

Read more »

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon JawaBerdasarkan kitab primbon Jawa, beberapa weton diyakini berada di bawah naungan Satrio Wibowo. Apa itu? Simak lengkapnya!

Read more »

Ini Daftar Weton Tulang Wangi yang Harus Waspada di Malam 1 Suro, Punya Aura Kuat!Pemilik 11 weton Tulang Wangi memiliki kharisma dan keberuntungan. Mereka diimbau berhati-hati dan menjaga perilaku saat malam 1 Suro, 16 Juni 2026.

Read more »

8 Weton Tulang Wangi yang Dipercaya Paling Rentan Mengalami Gesekan Gaib saat Malam 1 Suro Menurut Primbon JawaInilah delapan weton yang kerap disebut sebagai weton tulang wangi dalam berbagai penafsiran primbon Jawa.

Read more »