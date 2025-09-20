Pemilik Rumah Korban Ledakan di Pamulang Meninggal Dunia, Pemkot Tangsel Percepat Perbaikan Rumah

Pemilik rumah yang menjadi sumber ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia. Pemerintah Kota Tangsel berupaya mempercepat perbaikan rumah korban, dengan dukungan Baznas dan APBD. Perbaikan dimulai dari rumah rusak ringan, disusul rumah rusak sedang dan berat. Korban luka bakar juga masih dirawat di ICU.

Seorang warga bernama Agus, pemilik rumah yang menjadi pusat ledakan di Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta, pada Jumat malam, 19 September 2025. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Ketua RT setempat, Masturo, melalui Liputan6.com. Masturo menyampaikan bahwa peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 10.30 malam. Pihak keluarga almarhum menginginkan jenazah Agus dikebumikan di kampung halamannya, Ujung Genteng Sukabumi, Jawa Barat.

Keinginan ini berasal dari ibunya, mengingat Agus adalah anak tunggal dalam keluarga. Oleh karena itu, pihak keluarga dan warga sekitar turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Agus mengalami luka bakar serius hingga 100 persen di seluruh tubuhnya akibat ledakan tersebut. Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Hermina, keterbatasan fasilitas memaksa Agus untuk dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan. Sementara itu, istri dan anak Agus masih dalam perawatan intensif di ICU, berjuang untuk pulih dari luka-luka yang mereka derita.\Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai mengambil langkah konkret dalam perbaikan dan renovasi rumah-rumah yang rusak akibat ledakan di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, yang terjadi pada Jumat, 12 September 2025. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel, Aries Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendata rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Prioritas utama adalah perbaikan rumah-rumah dengan kerusakan ringan yang diharapkan dapat dimulai dalam minggu ini. Tim Disperkimta telah mendata sebanyak 20 rumah yang terdampak ledakan di RT 003 RW 001, Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Data menunjukkan bahwa empat rumah mengalami kerusakan berat, tiga rumah rusak sedang, 12 rumah rusak ringan, dan satu rumah masuk kategori tidak layak huni. Upaya Pemkot ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah.\Aries Kurniawan menjelaskan bahwa dana untuk perbaikan rumah dengan kerusakan ringan berasal dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tangsel. Sementara itu, perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang dan berat akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel. Proses perbaikan rumah yang rusak sedang dan berat diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan, termasuk penyusunan desain gambar, Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan memastikan kondisi lapangan setelah pembersihan puing-puing. Pemerintah telah mengerahkan 35 pekerja untuk membantu membersihkan puing-puing di sekitar 20 rumah yang terdampak. Fokus utama adalah mempercepat proses pemulihan dengan membersihkan puing agar pembangunan dapat segera dimulai. Ketua Baznas Kota Tangsel, Mohamad Subhan, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Disperkimta untuk memastikan perbaikan rumah korban ledakan berjalan lancar, sehingga para korban dapat kembali menempati rumah mereka dalam kondisi yang layak. Program Bedah Rumah, yang dianggarkan dari APBD Kota Tangsel 2025, akan menjadi solusi untuk memulihkan kembali kondisi perumahan warga yang terdampak musibah





