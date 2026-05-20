Pemilik PT Blueray Cargo Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi

Pemilik PT Blueray Cargo Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi
📆20/05/2026 15:41:00
Pemilik PT Blueray Cargo, John Field, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang Kargo di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jaksa KPK mengungkap bahwa John Field memberikan amplop berisi suap kepada pejabat Bea Cukai di Jakarta.

Jaksa KPK mengungkap bahwa John Field memberikan amplop berisi suap kepada pejabat Bea Cukai di Jakarta. Jaksa menjelaskan bahwa berdasarkan barang bukti yang didapatkan, amplop nomor 1 ditujukan kepada Djaka Budi, sementara amplop nomor 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal.

Pihak-pihak yang diduga menerima suap dari John ialah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Orlando Hamonangan. John Field dan kawan-kawan didakwa melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a juncto Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mereka diduga memberikan suap berupa uang senilai Rp61,3 miliar dan fasilitas hiburan serta barang mewah senilai Rp1,85 miliar kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan dari suap tersebut adalah agar barang-barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat keluar dari proses pengawasan di Bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

