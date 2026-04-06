Pemilik Hajatan Meninggal Dikeroyok Preman di Purwakarta Usai Tolak Uang Rp500 Ribu

Seorang pemilik hajatan di Purwakarta, Jawa Barat, tewas dikeroyok sekelompok preman setelah menolak memberikan uang. Insiden ini terjadi saat pesta pernikahan anaknya. Polisi sedang memburu para pelaku.

Pemilik acara hajatan di Purwakarta , Jawa Barat, meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok preman. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban menggelar pesta pernikahan anaknya. Penyebab utama pengeroyokan adalah penolakan korban untuk memberikan uang sebesar Rp500 ribu kepada para pelaku. Jenazah korban, Dadang, yang berusia 58 tahun, tiba di rumah duka di Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Purwakarta pada Minggu (5/4/2026) sore setelah dilakukan otopsi.

Suasana duka menyelimuti rumah duka dengan isak tangis keluarga dan warga yang mengiringi kedatangan jenazah. Almarhum kemudian disalatkan di masjid sekitar rumah dan dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari kediamannya. Keluarga korban menyampaikan harapan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian, meminta agar para pelaku segera ditangkap dan diadili. Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku pengeroyokan. Identitas pelaku telah dikantongi dan sejumlah saksi dari keluarga serta warga sekitar telah diperiksa untuk mengungkap kronologi kejadian secara detail. Insiden ini bermula ketika sekelompok preman mendatangi acara resepsi pernikahan dan meminta uang sebesar Rp100 ribu yang pada awalnya diberikan oleh pihak keluarga. Namun, para preman tersebut kembali lagi dan meminta uang dengan nominal yang lebih besar, yaitu Rp500 ribu. Korban menolak permintaan tersebut, yang kemudian memicu aksi pengeroyokan hingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini mencerminkan tingginya tingkat premanisme yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Upaya penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan pemerasan oleh kelompok preman.\Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kembali aksi premanisme di wilayahnya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa peningkatan patroli keamanan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku premanisme, serta pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwajib. Kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga. Masyarakat diharapkan tidak takut untuk melaporkan tindakan premanisme, karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk memberantas premanisme dan menciptakan rasa aman di lingkungan tempat tinggal.\Tragedi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan, terutama di tempat-tempat keramaian seperti acara hajatan. Pemilik acara dan penyelenggara kegiatan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengamankan acara dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlunya koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk mendapatkan bantuan pengamanan dan mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, penting untuk memiliki sikap tegas terhadap segala bentuk permintaan uang yang mencurigakan, terutama jika disertai dengan ancaman atau intimidasi. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak ragu untuk meminta bantuan jika merasa terancam. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan terhadap keluarga korban, baik dalam bentuk bantuan moral maupun materiil. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan layanan konseling bagi keluarga yang berduka, serta bantuan keuangan untuk meringankan beban keluarga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan keluarga korban dapat melewati masa-masa sulit ini dan mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpa mereka





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Preman Kampung Berulah, Tuan Rumah Hajatan di Purwakarta Tewas Usai Dikeroyok Minta 'Jatah'Berita Preman Kampung Berulah, Tuan Rumah Hajatan di Purwakarta Tewas Usai Dikeroyok Minta 'Jatah' terbaru hari ini 2026-04-05 09:59:50 dari sumber yang terpercaya

Hajatan Berujung Duka, Ayah Pengantin di Purwakarta Tewas Dikeroyok Usai Tolak Kasih 'Jatah' PremanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Hajatan Nikah Kelabu di Purwakarta, Ayah Pengantin Tewas Dianiaya PremanSeorang warga di Purwakarta, Jawa Barat, tewas akibat dianiaya sekelompok preman pada acara pernikahan anaknya karena menolak memberikan uang kepada preman tersebut.

Preman Keroyok Tuan Rumah Hajatan di Purwakarta hingga TewasPolres Purwakarta memburu diduga preman yang menganiaya pemilik acara hajatan hingga tewas. Pengeroyokan terjadi saat suasana pesta pernikahan.

Dadang Tewas Dikeroyok Preman Kampung saat Hajatan Nikah Anaknya di PurwakartaDadang tewas dikeroyok sekelompok pria yang diduga preman kampung saat pesta hajatan nikah anaknya sedang berlangsung. Ia sempat kolaps hingga meninggal dunia di RS

Penyelenggara Hajatan Tewas, Bupati Purwakarta: Percayakan Sepenuhnya kepada KepolisianSaepul Bahri Binzein, meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan penganiayaan yang menewaskan penyelenggara hajatan pada polisi

