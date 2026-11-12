Pemetaan 67 Destinasi Wisata Sumatera Barat Terdampak Bencana oleh Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata memetakan 67 destinasi wisata di Sumatera Barat terdampak bencana, dengan 47 lokasi menjadi prioritas bantuan rehabilitasi tahun 2026 untuk pemulihan infrastruktur pariwisata.

Kementerian Pariwisata bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyelesaikan pemetaan resmi terhadap 67 destinasi wisata di wilayah Sumatera Barat yang terdampak bencana. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata yang rusak, memastikan pemulihan berjalan terstruktur dan aman.

Detail 67 Destinasi Wisata Sumatera Barat yang Dipetakan

Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, menyampaikan kepada ANTARA di Jakarta bahwa 47 dari 67 destinasi wisata terdampak bencana yang telah dipetakan masuk dalam prioritas program bantuan pemerintah untuk tahun anggaran 2026. Pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ini mencakup audit kerusakan fisik secara menyeluruh pada setiap lokasi yang terkena dampak.

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Proses penilaian kelayakan struktur bangunan amenitas pariwisata juga menjadi bagian integral dari pemetaan tersebut untuk memastikan keamanan para pengunjung. Selain itu, dilakukan pengkajian ulang tata ruang untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana di masa depan.

Ketentuan Zona Merah dan Prioritas Bantuan 2026

Nia Niscaya menegaskan bahwa pemetaan dampak bencana terhadap destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa rekonstruksi fasilitas tidak dilakukan di zona merah rawan longsor atau banjir bandang. Ketentuan ini mutlak diterapkan untuk melindungi aset wisata dan keselamatan masyarakat.

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Pemetaan dampak bencana terhadap destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata, ia menambahkan, juga mencakup pengidentifikasian kebutuhan pemulihan dalam aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas atau yang dikenal dengan istilah 3A. Identifikasi ini menjadi dasar penentuan skala prioritas bantuan yang akan diberikan.

Dukungan Dana dan Infrastruktur Mitigasi Bencana

Selain mendukung pemulihan destinasi wisata terdampak bencana melalui program bantuan pemerintah tahun 2026, Kementerian Pariwisata mengupayakan penyediaan dana untuk membantu perbaikan sarana pendukung pariwisata. Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mengupayakan dukungan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana menggunakan Dana Alokasi Khusus bidang pariwisata prioritas pada tahun anggaran 2027.

Upaya penyediaan dana itu ditujukan untuk membantu pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar pelayanan pariwisata seperti toilet, pusat informasi wisata, dan penginapan yang rusak akibat bencana. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pemulihan komponen destinasi wisata, termasuk fasilitas atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, kata Nia.

Ia menyampaikan bahwa pemulihan dan rekonstruksi destinasi wisata terdampak bencana juga mencakup perbaikan jalur penghubung dari jalan utama ke lokasi wisata. Selain itu, Nia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata memprioritaskan penyediaan sarana pendukung mitigasi bencana seperti rambu jalur evakuasi dan sistem peringatan dini.

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Koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Konstruksi Cagar Budaya

Kementerian Pariwisata bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam membantu mempercepat rekonstruksi dan pemulihan daerah wisata yang terdampak bencana. Sinergi ini sangat krusial untuk memastikan setiap tahap pemulihan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang tersedia.

Salah satu contoh nyata upaya pemulihan ini terlihat dari renovasi situs cagar budaya berupa 40 anak tangga yang dibangun tahun 1908 di Janjang Ampek Puluh, Bukittinggi, Sumatera Barat. Warga melewati Janjang Ampek Puluh yang sedang direnovasi di daerah Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Minggu 1 November 2026. Renovasi situs cagar budaya tersebut ditujukan untuk mempercantik kota wisata dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.

Pemugaran tangga bersejarah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memulihkan ikon wisata Sumatera Barat yang rusak akibat bencana. Dengan fokus pada aspek estetika dan fungsionalitas, proyek ini mencerminkan komitmen Kementerian Pariwisata untuk membangun kembali daya tarik wisata Sumbar yang tahan bencana.

Kedepannya, implementasi dari hasil pemetaan 67 destinasi ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengalokasikan sumber daya. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh investasi dalam sektor pariwisata tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.