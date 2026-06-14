Pemerintahan Prabowo Subianto akan Membangun Jalan Tol Trans Sumatra

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun sejumlah ruas jalan tol yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Daftar jalan tol yang akan dibangun ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun sejumlah ruas jalan tol yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional . Daftar jalan tol yang akan dibangun ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonom ian Nomor 16 Tahun 2025.

Salah satu proyek jalan tol yang sedang dikebut pembangunannya adalah Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang akan tersambung dari Lampung hingga Aceh. PT Hutama Karya (Persero), selaku kontraktor sekaligus pengelola JTTS mengungkapkan, masih ada sekitar 1.618 km tol yang belum terbangun. Sejumlah ruas tol yang tersisa akan dikebut pembangunannya oleh pemerintah.

Berikut rincian Jalan Tol Trans Sumatra yang masuk dalam PSN Pemerintahan Prabowo: Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau, Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh, Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat, Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara, Jalan Tol Betung (Sp.

Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau, dan Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Kondisi Tol Trans Sumatra di musim mudik Lebaran 2026 masih belum optimal karena masih ada sekitar 1.618 km tol yang belum terbangun.

Pemerintah berencana untuk membangun sejumlah ruas jalan tol yang masih belum terbangun untuk meningkatkan akses dan konektivitas bagi wilayah sekitarnya





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintahan Prabowo Subianto Jalan Tol Trans Sumatra Proyek Strategis Nasional Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kementerian Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran Buat Tahun DepanSejumlah menteri di Kabinet Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk 2027, termasuk Kemenperin, Kementan, dan KKP.

Read more »

Fahri Hamzah Akui Sering Debat dengan Prabowo, Pesan Feri Amsari: Bekerja Jangan PidatoFahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat.

Read more »

Tanggapi Aksi Mahasiswa, Qodari Sebut Pemerintah Fokus Efisiensi APBNMenurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada pengurangan pemborosan anggaran.

Read more »

Prabowo Subianto Terima Suvenir Kapal Perang Mikasa dari Menhan Jepang, Perkuat Hubungan BilateralPresiden Prabowo Subianto menerima suvenir model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, menandai eratnya hubungan bilateral dan apresiasi terhadap peran Prabowo dalam pendidikan pertahanan.

Read more »