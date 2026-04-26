Pemerintah Yogyakarta Siapkan Daycare Alternatif Setelah Kasus Kekerasan di Little Aresha

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo akan menyiapkan daycare alternatif bagi anak-anak yang terdampak dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha. Pemerintah juga akan melakukan sweeping terhadap daycare di Yogyakarta untuk memastikan keamanan anak-anak.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo akan menyiapkan tempat penitipan anak alternatif sebagai solusi sementara bagi para orang tua yang terdampak dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha .

Keputusan ini diambil setelah lokasi daycare tersebut disegel polisi pada Jumat, 24 April 2026, karena diduga melanggar hak-hak dasar anak. Hasto menegaskan bahwa pemerintah akan memfasilitasi pencarian daycare pengganti bagi para orang tua yang kini kehilangan tempat untuk menitipkan anak mereka. Ia mengakui bahwa situasi ini merupakan kondisi darurat, terutama bagi orang tua yang bekerja dan membutuhkan tempat aman untuk anak mereka keesokan harinya.

Para orang tua yang bekerja kini merasa bingung karena tidak tahu di mana mereka akan menitipkan anak mereka. Oleh karena itu, daycare pengganti dianggap sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Sebagai solusi jangka pendek, Hasto akan melakukan pendataan cepat dan menemukan tempat penitipan yang layak dan terpercaya. Ia menyatakan akan segera mengidentifikasi daycare lain yang dinilai amanah, aman, baik, serta sehat bagi tumbuh kembang anak-anak tersebut.

Selain memberikan fasilitas pengganti, Hasto juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penyisiran atau sweeping terhadap seluruh tempat penitipan anak di wilayah Kota Yogyakarta. Proses sweeping dan pemeriksaan ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat untuk memastikan legalitas dan standar operasional setiap lembaga. Kami memperkirakan segera bisa cek satu per satu daycare yang ada, sehingga dalam waktu singkat, paling lama dua hari kami sudah tahu semua status daycare yang ada, kata dia.

Kasus di Little Aresha ini mencuat setelah sejumlah orang tua membeberkan kondisi memprihatinkan yang dialami anak-anak mereka. Noorman Windarto, salah satu orang tua korban, bahkan mengibaratkan kondisi di dalam daycare tersebut mirip dengan penjara Camp Guantanamo karena perlakuan yang tidak manusiawi. Noorman mengungkapkan bahwa anaknya mengalami luka-luka di bagian punggung, bibir, tubuh, hingga selangkangan, serta divonis menderita pneumonia sejak usia tiga bulan. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Antok, orang tua korban lainnya yang telah menitipkan anaknya di sana selama tiga tahun.

Ia merasa curiga karena berat badan anaknya tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga ia merasa khawatir anaknya akan mengalami stunting. Kondisi anak kami lebih berkaitan dengan berat badannya, seperti stuck begitu saja, tidak ada peningkatan, kami khawatir ke arah stunting, tutur Antok. Antok menambahkan bahwa selama ini pihak daycare selalu memberikan alasan yang bervariasi setiap kali ditemukan luka pada tubuh anaknya. Ia pun berharap agar penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya oleh pihak kepolisian dan para korban mendapatkan pendampingan psikis yang memadai.

Kasus ini juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pemantauan terhadap daycare yang tidak teratur dan tidak memiliki izin resmi. Pihak kepolisian telah memulai penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap daycare di seluruh wilayah Yogyakarta untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan





