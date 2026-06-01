Pemerintah Wajibkan Eksportir Repatriasi Devisa ke Dalam Negeri, Pasalnya Insentif Pajak 0 Persen

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2026 yang mengubah regulasi devisa ekspor SDA. Eksportir wajib menempatkan DHE di dalam negeri dengan insentif pajak 0 persen. Aturan berlaku 1 Juni 2026 dengan ketentuan berbeda untuk migas dan non-migas. Pertamina turunkan harga avtur, sementara harga emas naik. Berbagai berita lain tentang kesehatan, peringatan Pancasila, dan pernyataan politik juga disertakan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Regulasi ini mewajibkan eksportir untuk merepatriasi dan menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.

Pemerintah memberikan insentif perpajakan, seperti tarif PPh yang lebih rendah atau bahkan 0 persen, bagi yang patuh menempatkan DHE di instrumen yang diatur, dibandingkan dengan instrumen investasi reguler yang dikenai pajek hingga 20 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Juni 2026. Bagi eksportir migas, wajib menempatkan minimal 30 persen DHE selama minimal 3 bulan. Untuk eksportir non-migas, wajib menempatkan 100 persen DHE di rekening khusus minimal 12 bulan.

Penempatan harus melalui bank Himbara, namun ada relaksasi hingga 30 persen dapat ditempatkan di bank non-Himbara paling lama 3 bulan bagi yang memiliki perjanjian bilateral. Konversi ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen. Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga avtur hingga 10 persen per 1 Juni 2026. Sementara itu, PT Pertamina juga mengumumkan penyesuaian harga BBM non-subsidi: Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo.

Pemerintah juga mengatur pencairan gaji ke-13 dan THR melalui PP Nomor 9 Tahun 2026. Harga emas menampilkan tren positif dalam tiga hari terakhir, dengan Emas UBS mencatat rekor pada 30 Mei 2026. Purbaya yakin pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berdampak positif pasar modal domestik. Eksportir SDI wajib melaporkan ekspor mereka ke PT Danantara DSI mulai 1 Juni 2026.

Di bidang lain, dr. Tirta mengingatkan tren kesehatan: anak muda mulai mengalami saraf kejepit leher karena kecanduan gadget. Di Sumatera Utara, Polda Sumut menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Lapangan KS Tubun. Menyangkut isu politik, Sayyid Araghchi menyatakan ketidakikutsertaan dalam perintah luar, menekankan kemandirian dalam menentukan zafor rakyat Republik Islam.

Pemerintah Wajibkan Eksportir SDA Lapor via DSI Mulai Juni 2026Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pelaporan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sistem CEISA 4.0 mulai 1 Juni 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan, mencegah praktik curang seperti under-invoicing dan transfer pricing, serta meningkatkan validitas data ekspor nasional. Fokus awal pada batu bara, feroaloi, dan minyak kelapa sawit yang menyumbang surplus neraca perdagangan. Masa transisi enam bulan diberikan untuk adaptasi, dengan implementasi penuh pada 1 Januari 2027. Komitmen pemerintah menjaga kepastian usaha dan menghormati kontrak eksisting. DSI akan mengumumkan tim manajemennya pekan depan dengan penekanan pada transparansi dan tata kelola yang baik.

