Anggota DPR Moreno Soeprapto menegaskan Pemerintah Indonesia tidak antikritik terhadap program Makan Bergizi Gratis dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan berdasarkan masukan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan usai Apel Akbar dan Senam Bersama ribuan simpatisan MBG di Malang Raya. Moreno juga melaporkan dampak positif program terhadap ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan permintaan pasar untuk produk pertanian. Dukungan masyarakat dari bawah digambarkan sebagai spontanitas yang menunjukkan kepercayaan terhadap program strategis ini. Berbagai ungapan dari mitra berita lainnya juga diikutsertakan, termasuk ketegasan presiden soal pendanaan dan kelanjutan MBG meski dihadapkan pada isu keracunan dan evaluasi tata kelola.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menolak kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis . Sebaliknya, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sebagai respons atas masukan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri Apel Akbar dan Senam Bersama Simpatisan MBG di Malang Raya, yang dihadiri ribuan massa. Moreno menyatakan kritik dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar tetapi harus disampaikan secara konstruktif tanpa mengumbar kebencian. Pemerintah menilai kritik merupakan masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi mencakup aspek tata kelola kelembagaan Badan Gizi Nasional hingga implementasi di lapangan.

Kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program MBG semakin baik ke depan. Masyarakat diundang untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal keberlangsungan program strategis tersebut. Moreno juga melaporkan bahwa dari kunjungan ke beberapa daerah di Malang Raya, ia menerima respon positif dari petani dan peternak yang merasakan manfaat langsung program MBG melalui peningkatan permintaan pasar untuk hasil usahatani mereka. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek gizi tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal.

Apel Akbar tersebut dianggap sebagai kegiatan organik yang spontaneous dari masyarakat yang memperlihatkan dukungan luas terhadap MBG. Ribuan massa memadati Alun-Alun Tugu Malang sejak pagi hari sebagai bentuk kepercayaan terhadap visi dan misi program ini. Acara berjalan tertib dan mencerminkan kesadaran tinggi masyarakat akan pentingnya program gizi bagi generasi penerus.

Berbagai sumber berita lainnya juga membahas isu-isu seputar MBG, termasuk Ketua Komisi III yang menolak klaim tentang adanya penolakan terhadap program, DPRD Kalbar yang meminta evaluasi menyeluruh menyangkut kualitas makanan dan dampak ekonomi lokal, serta Wamenkesneg yang menegaskan kelanjutan program meski ada isu keracunan massal. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari realokasi anggaran yang efisien dan bukan merupakan pemborosan.

Di tengah gempuran berita, dampak digitalisasi juga dikaitkan dengan dunia mainan dan perkembangan anak menurut sumber lain, menandakan kompleksitas isu yang dihadapi saat ini





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