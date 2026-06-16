Pemerintah Usulkan Asumsi ICP 2027 Rentang 70-95 Dolar AS per Barel

Kementerian ESDM mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) untuk RAPBN 2027 pada kisaran 70-95 dolar AS per barel untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak akibat ketegangan geopolitik global. Pemerintah juga mengajukan target lifting migas dan anggaran subsidi energi terkait.

Pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R APBN ) Tahun Anggaran 2027 berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel.

Rentang lebar ini disiapkan sebagai antisipasi terhadap gejolak harga minyak dunia yang dipicu dinamika geopolitik global yang belum menentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi geopolitik internasional, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, membuat pergerakan harga minyak menjadi sangat fluktuatif sehingga sulit diproyeksikan dengan presisi tinggi dalam tahap awal penyusunan anggaran.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap berpegangan pada batas bawah 70 dolar AS per barel, sama seperti asumsi ICP dalam APBN 2026, namun mengatur batas atas lebih tinggi yakni 95 dolar AS per barel untuk memberi ruang mengakomodasi potensi kenaikan harga. Government mempertimbangkan dinamika global hingga bulan Agustus sebelum menetapkan angka final ICP 2027.

Pemerintah juga mengusulkan target lifting nebo exploatasi minyak dan gas bumi untuk 2027 berada pada kisaran 1,536 juta hingga 1,592 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Target lifting minyak bumi diusulkan sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi berada pada rentang 934 ribu hingga 977 ribu BOEPD.

Selain itu, dalam RAPBN 2027, volume LPG subsidi 3 kilogram tetap dipertahankan sebesar 8 juta metrik ton, dan subsidi listrik diperkirakan berkisar antara Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun. Pemerintah berharap ketegangan geopolitik global segera mereda agar proyeksi harga minyak dapat lebih akurat, sehingga komposisi anggaran bisa lebih tepat sasaran dan mendukung stabilitas ekonomi nasional





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