Pemerintah Usul Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan di Bidang Gizi dan Pangan

Pemerintah mengusulkan perluasan jabatan bagi anggota Polri aktif di kementerian/lembaga bidang gizi nasional dan pangan dalam revisi UU Polri. Usulan ini menambah daftar sektor yang sebelumnya telah dirinci oleh DPR, seperti politik, hukum, dan antikorupsi. Pembahasan masih berlangsung dan belum final.

Pemerintah mengusulkan perluasan kewenangan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang gizi nasional dan pangan. Usulan ini dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang Polri yang tengah dibahas oleh DPR RI.

Aturan baru ini tercantum dalam penjelasan Pasal 28A ayat (2) DIM yang diajukan pemerintah, yang memperluas cakupan jabatan di luar organisasi Polri yang dapat diisi oleh perwira aktif, terutama yang berkaitan dengan fungsi perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dalam DIM tersebut, disebutkan bahwa fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat mencakup urusan pemenuhan gizi nasional dan pangan.

Ini merupakan perubahan signifikan dari draf awal yang disusun oleh DPR, yang secara tegas merinci 17 kementerian atau lembaga yang dapat ditempati anggota polisi aktif, termasuk bidang politik dan keamanan, hukum, serta pemberantasan korupsi di KPK. Menurut dokumen DIM yang beredar, Pasal 28A ayat (2) mengatur bahwa jabatan di luar Polri yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian merupakan jabatan manajerial atau nonmanajerial pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang tertentu.

Bidang-bidang tersebut meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat; penegakan hukum; serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada huruf c, pemerintah merinci bahwa perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat meliputi urusan pemerintahan di bidang perlindungan saksi dan korban, pengawasan obat dan makanan, serta pemenuhan gizi nasional dan pangan. Keterlibatan Polri di sektor pangan dan gizi menjadi sorotan karena dianggap melampaui fungsi kepolisian yang selama ini dikenal lebih fokus pada keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa usulan pemerintah ini belum final. Pembahasan RUU Polri masih terus berlangsung di DPR untuk menyinkronkan usulan antara legislatif dan eksekutif sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah telah menyerahkan DIM-nya ke Komisi III DPR, sementara Komisi III DPR masih menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Banyak kalangan mengkritisi langkah ini karena dikhawatirkan akan memperluas dominasi Polri di ranah sipil serta mengaburkan batas antara fungsi kepolisian dan tugas pemerintahan lainnya. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa perluasan ini diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, terutama di bidang yang rentan seperti gizi dan pangan. Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahap akhir pembahasan RUU Polri





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