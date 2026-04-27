Pemerintah Ubah Skema Subsidi BBM, Pertamina Dapat Kompensasi 70 Persen Setiap Bulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi Indonesia menghadapi krisis minyak global dengan mengubah skema subsidi BBM. Pemerintah kini memberikan kompensasi 70 persen setiap bulan kepada Pertamina untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga BBM. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi ekonomi yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto dan kritik dari DPR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi krisis minyak global yang disebabkan oleh konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah telah mengubah skema subsidi dengan memberikan kompensasi 70 persen setiap bulan kepada PT Pertamina sejak Senin lalu.

Menkeu Purbaya menyatakan bahwa saat ini PT Pertamina (Persero) tidak lagi mengalami kesulitan dalam menanggung kenaikan harga BBM karena Pemerintah telah membayarkan subsidi lebih dulu sebesar 70 persen. Dia mengatakan, 'Kenapa Pertamina enggak pusing-pusing cari duit? Duitnya sudah ada. Sekarang kita ubah pembayaran subsidi dan kompensasi kan,' dalam media briefing, seperti dikutip Senin (27/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini mengubah skema subsidi, di mana Pemerintah terus membayar kompensasi 70 persen setiap bulan. Berkat mekanisme ini, Bendahara Negara mengklaim bahwa Pertamina memiliki kondisi finansial yang cukup baik. Perusahaan pelat merah tersebut juga dianggap tidak ragu lagi untuk membeli minyak demi mengamankan pasokan.

'Jadi kondisi finansial Pertamina dalam keadaan yang baik, dia enggak ragu untuk beli sana beli sini. Ini hitungan saya ya. Jadi suplainya bisa di-secure,' lanjutnya. Purbaya juga menerangkan bahwa kondisi ini terjadi berkat reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta kritik dari DPR.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya agar Indonesia aman dari krisis global.

'Reformasi yang kita lakukan karena kritik dan masukan dari DPR, juga perintah Bapak Presiden. Biar sekarang ini kita beresin. Jadi jangan dianggap pemerintah enggak ngapa-ngapain. Kita kuat karena kebetulan, enggak,' tegasnya.

Selain itu, Purbaya juga menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia juga mengakui bahwa meskipun ada tantangan, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

'Kita harus memastikan bahwa pasokan BBM tetap stabil dan harga tetap terjangkau bagi rakyat. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai Pemerintah,' katanya. Purbaya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Ia menambahkan bahwa Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil tindakan jika diperlukan.

'Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa situasi tetap terkendali,' ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkapkan bahwa Pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah meningkatkan produksi minyak domestik dan memperluas penggunaan energi alternatif.

'Kita sedang memikirkan cara untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak impor. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kita di masa depan,' katanya





