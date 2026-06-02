Kemendikti Saintek menutup 122 prodi di印尼 tinggi selama 2026. Transformasi tersebut dipicu oleh penurunan minat mahasiswa, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri. Menteri Brian Yuliarto menjelaskan bahwa penutupan lebih kepada penyesuaian substansi, sepertiJurusan Teknik Elektro beralih ke AI atau robotics. evaluasi berkala setiap 3-4 tahun menjadi kunci agar pendidikan tidak ketinggalan zaman.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi , Sains, dan Teknologi ( Kemendikti Saintek ) menutup 122 program studi (prodi) di perguruan tinggi negeri maupun swasta selama tahun 2026.

Pengumuman ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR pada 2 Juni 2026. Menurutnya, penutupan tidak serta-merta berarti program studi tersebut dihapuskan, tetapi lebih kepada penyesuaian substansi dan kurikulum mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Alasan utama adalah adanya penurunan jumlah mahasiswa atau upaya membuat program studi menjadi lebih atraktif. Sebagai contoh, program Matematika bisa berubah menjadi Aktuaria karena lulusan lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Dalam banyak kasus,jurusan seperti Teknik Elektro berkembang menjadi ke arah Artificial Intelligence, machine learning, atau robotics. Pihak Kemendikti Saintek meminta setiap Badan Kerja Program Studi di kampus melakukan evaluasi berkala setiap tiga atau empat tahun untuk merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan, baik retaining fondasi dasar maupun mengarahkan pada bidang lebih aplikatif. Proses evaluasi ini diharapkan memastikan relevansi pendidikan tinggi di tengah cepatnya perubahan teknologi dan kebutuhan ekonomi.

Penutupan dan transformasi 122 program studi mencerminkan upaya sistematis dalam menyelaraskan pendidikan tinggi dengan dinamika global. Langkah ini bukan hanya tentang menghemat biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Kementerian berperan aktif mengatur dan mendorong perguruan tinggi untuk terus beradaptasi. Misalnya, munculnya bidang data science, AI, dan teknologi digital membuat beberapa prodi tradisional perlu diperbarui atau dikonsolidasikan.

Selain itu, penurunan minat mahasiswa pada terapan tertentu juga menjadi faktor penting. Perguruan tinggi diizinkan mengganti nama atau fokus program, asalkan tetap memenuhi standar akreditasi dan重合 needs analysis. 勤 Meskipun banyak prodi ditutup, ini bukan berarti layanan pendidikan berkurang. Justru dengan fokus pada program yang relevan, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien.

Mahasiswa calon dosen dan peneliti juga diharapkan lebih tertarik pada area yang benar-benar berkembang. Kementerian menekankan pentingnya evaluasi triwulanan/quadrenial untuk memantau perkembangan keilmuan. Rekomendasi dari Badan Kerja Program Studi akan menjadi dasar keputusan whether to retain fundamental courses or introduce more applied subjects. Dengan demikian, sistem pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan dapat terus bersaing secara internasional serta menghasilkan lulusan yang tidak hanya akademis tetapi juga possess practical skills demanded by industry.

Penutupan Program Studi Kemendikti Saintek Brian Yuliarto Pendidikan Tinggi Kurikulum Transformasi Akademik Akreditasi Kebutuhan Industri Artificial Intelligence Aktuaria

