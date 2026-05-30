Pemerintah Turunkan PPh Royalti Penulis dari 15% ke 1,5% Mulai 2026

Pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan untuk penulis buku dari 15 persen menjadi 1,5 persen efektif semester II 2026 dalam upaya mendukung ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan penulis. Kebijakan ini diharapkan memberi insentif bagi penulis untuk terus berkarya, meski tantangan seperti ekosistem penerbitan yang belum sehat dan rendahnya minat baca tetap menghadang.

Pemerintah mengumumkan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk royalti penulis buku dari 15 persen menjadi 1,5 persen. Kebijakan ini akan berlaku mulai semester II tahun 2026 setelah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada 26 Mei 2026, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto dan hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Penurunan pajak ini merupakan respons atas aspirasi yang diungkapkan penulis sejak 2017 setelah melalui proses deliberasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penulis, editor, penerbit, dan asosiasi, serta kajian dari Lembaga Kajian Perpajakan Universitas Indonesia yang hasilnya diserahkan pada Airlangga Hartarto awal Mei 2026. Teuku Riefky Harsya menyatakan kebijakan stimulus ini diharapkan dapat memotivasi penulis dan kreator menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selama bertahun-tahun, penulis mengeluh terhadap beban pajak royalti yang dianggap tidak adil. Mereka meminta penurunan karena profesi penulis berbeda dengan profesi bebas seperti pengacara atau dokter yang penghasilannya lebih tinggi. Proses menulis buku membutuhkan waktu setahun atau lebih, ditambah masa tunggu penerbitan dan pembayaran royalti yang biasanya dilakukan dua tahun sekali, sehingga tidak ada penghasilan tetap selama proses tersebut.

Selain itu, royalti yang diterima hanya sekitar 10-12 persen dari harga buku, namun dipotong pajak hingga 15-20 persen, membuat bersihnya pendapatan further terbatas. Pada 2018, beberapa penulis telah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk mengajukan permintaan yang sama, namun tidak menghasilkan keputusan konkret saat itu. Mereka juga menentang Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang mengklasifikasikan profesi penulis sebagai pekerja seni tanpa mempertimbangkan karakteristik pendapatan yang rendah dan tidak tetap. Penurunan pajak能够得到广大作者的欢迎，被视为一项积极举措。作家Wahyu N Cahyo乐观地认为，降低版税预扣税将改善作家的经济状况，使他们能够更依赖写作收入。然而，作家Hasan Aspahani指出，并非所有作家都能仅靠版税过上体面的生活，许多人仍需寻找其他收入来源。他认为，要真正提高作家的福利，政府必须采取更全面的措施来发展图书产业，例如降低纸张税等，因为低版税不仅是税收问题，更是整个生态系统不健康的表现。Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)主席Arys Hilman强调， Indonesian图书产业面临许多挑战，包括盗版严重、公众阅读兴趣低、书籍获取困难以及首印量下降（从十年前的3000-5000册降至更低）。因此，仅降低税收不足以产生持久影响；需要更根本的改革来创建一个健康、可持续的行业环境





