Pemerintah menunda rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo hingga kajian ilmiah lengkap selesai, amid spekulasi dampak kegiatan pertambangan.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penundaan terhadap rencana translokasi atau pemindahan Badak Jawa dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Keputusan strategis ini diambil untuk menenangkan sorotan publik dan pertanyaan kritis yang bermunculan di media sosial sehubungan dengan isu eksplorasi tambang yang menggelayuti habitat utama spesies langka tersebut.

Mulanya, wacana pemindahan ini diluncurkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam sela-sela pertemuan COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November. Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa langkah ini sangat mendesak karena kawasan Ujung Kulon menghadapi risiko bencana alam tinggi, seperti gempa bumi dan tsunami yang berpotensi dipicu oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau, yang dapat memusnahkan populasi badak tersisa.

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Proses Kajian Ilmiah dan Keamanan Habitat

Jurusan senior Badan Komunikasi pemerintah, Muhamad Hidayat, menegaskan bahwa otoritas tidak akan melanjutkan proses relokasi sebelum adanya kajian ilmiah komprehensif yang lengkap. Pemerintah memprioritaskan keselamatan setiap individu Badak Jawa sehingga tidak ada langkah terburu-buru yang dapat membahayakan spesies yang hampir punah ini tanpa jaminan kepastian ekologis.

Penelitian mendalam tersebut akan mencakup penilaian kualitas air di Alas Purwo, luas wilayah jelajah yang tersedia, serta ketersediaan sumber makanan yang memadai. Muhamad Hidayat juga menekankan pentingnya menilai potensi konflik sosial dengan masyarakat setempat dan persaingan memperebutkan sumber daya dengan spesies lain di Alas Purwo, termasuk banteng Jawa, untuk memastikan keberhasilan integrasi.

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Dinamika Populasi dan Kerentanan Genetik

Pembentukan habitat kedua dianggap sangat krusial karena populasi Badak Jawa yang diperkirakan hanya berjumlah sekitar 100 ekor saat ini terkonsentrasi sepenuhnya di Ujung Kulon. Kondisi ini menjadikan spesies unik dengan satu cula tersebut sangat rentan terhadap bencana alam yang melanda kawasan tersebut secara tiba-tiba.

Kekhawatiran lain yang mendasari urgensi konservasi adalah rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah yang telah mencapai angka 58,5%. Ristianto Pribadi, juru bicara Kementerian Kehutanan, menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang dari pengembangan habitat kedua adalah membentuk populasi tambahan yang sehat, mampu bereproduksi, mempertahankan perilaku alami, dan bertahan hidup secara berkelanjutan.

Status Legalitas dan Rencana Pendanaan Proyek

Ristianto Pribadi menegaskan bahwa pemerintah belum secara resmi menetapkan Alas Purwo sebagai habitat kedua bagi Badak Jawa, karena rencana terperinci masih dalam tahap pertimbangan. Namun, usulan tersebut telah memicu pemerintah untuk melakukan penilaian berbasis ilmu pengetahuan, terukur, dan komprehensif mengenai kemungkinan pembentukan wilayah hunian baru bagi spesies ini.

Hashim Djojohadikusumo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyatakan optimisme terhadap skema pendanaan konservasi yang akan mendukung proyek translokasi ini. Ia berharap ada lembaga donor maupun investor yang tertarik mendukung program tersebut, mengingat potensi bencana di Ujung Kulon dapat mengancam kelangsungan hidup Badak Jawa yang telah ada sejak ribuan tahun lalu.

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Implikasi Isu Tambang terhadap Konservasi

Polemik ini semakin memanas karena laporan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon dilaporkan telah dikepung oleh wilayah usaha pertambangan. Para pegiat lingkungan dan aktivis konservasi menypekulasikan bahwa pemindahan satwa terancam punah ini mungkin dilakukan demi membuka ruang bagi eksplorasi tambang, bukan semata-mata untuk alasan keselamatan hewan dari bencana alam.

Perdebatan publik ini telah membuka lapisan persoalan penting lainnya yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat umum terkait optimasi habitat Badak Jawa dan status Taman Nasional. Pemerintah kini berada dalam posisi untuk membuktikan bahwa keputusan konservasi didasarkan sepenuhnya pada data ilmiah dan keselamatan spesies, bukan kepentingan ekonomi atau industri ekstraktif.

Usulan relokasi sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah konservasi Indonesia, karena pemerintah telah menjajaki kemungkinan mendirikan habitat kedua bagi Badak Jawa sejak tahun 1980-an. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan akses informasi melalui media sosial, transparansi dalam proses pengambilan keputusan konservasi kini menjadi lebih vital dan ditonton oleh banyak pihak.

Sebagai spesies yang sangat terancam punah, Badak Jawa memiliki ciri khas hanya satu cula yang membedakannya dari badak tipe Afrika. Kelangsungan hidup spesies ini bergantung pada perlindungan ketat dan pengelolaan habitat yang tepat. Penundaan keputusan ini memberikan waktu bagi para ahli untuk memastikan bahwa Alas Purwo benar-benar layak dan aman bagi kepindahan generasi badak berikutnya tanpa risiko ekologis atau sosial.