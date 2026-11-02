Pemerintah Tunda Ekspor Listrik, Bahlil Tebar Pesan Ketat ke Danantara

Mendag Bahlil Guna menyatakan penundaan ekspor listrik ke negara tetangga karena harga jual energi terbarukan belum sepakat. Pemerintah memprioritaskan kebutuhan domestik.

Menteri Perdagangan RI Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menunda program ekspor listrik ke negara-negara tetangga. Penundaan ini dilakukan dengan alasan utama bahwa harga jual untuk listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) belum menemukan titik temu atau kesepakatan antara Indonesia dan pihak pembeli. Pemerintah menempatkan prinsip saling menguntungkan sebagai dasar utama dalam setiap transaksi perdagangan internasional.

Penegasan Harga Referensi Kementerian ESDM

Pemerintah Indonesia meminta Badan Usaha Milik Negara Danantara untuk tetap mempertahankan acuan harga yang telah diajukan secara resmi. Keputusan ini diambil karena besaran tarif tersebut sudah melalui proses kalkulasi ketat yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menekankan bahwa harga yang ditetapkan bukan angka sembarangan, melainkan hasil analisis mendalam terhadap proposal yang sudah disampaikan oleh kementerian teknis.

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Sebagai seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan, Bahlil Guna secara eksplisit mengingatkan pihak Danantara agar tidak mau dilobi untuk menurunkan harga jual listrik. Ia menyatakan dengan tegas bahwa kementerian terkait sudah memiliki perhitungan harga final yang sesuai dengan kepentingan nasional. Mengabaikan hal ini berarti mengabaikan dasar hukum dan teknis yang sudah mapan dalam pengelolaan energi nasional.

Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Domestik

Bahlil menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri harus menjadi prioritas utama negara saat ini. Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk mendukung pertumbuhan industri dan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ekspor ke luar negeri tidak dapat diprioritaskan selama harga yang ditawarkan tidak cocok dengan standar acuan Indonesia.

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Indonesia dalam waktu dekat belum akan mengekspor listrik karena konsumsi energi nasional masih sangat tinggi. Ketersediaan energi harus didahulukan untuk stabilisasi ekonomi dalam negeri sebelum dipertimbangkan untuk pasar ekspor. Hal ini menunjukkan strategi konservatif namun realistis dalam pengelolaan sumber daya energi yang terbatas namun sangat krusial.

Kedaulatan Negara dalam Negosiasi Energi

Permintaan ekspor listrik dari negara tetangga sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2020. Negara-negara tersebut ingin mengamankan pasokan energi bersih untuk menyokong sektor industri mereka di tengah dorongan global terhadap green energy. Namun, Indonesia menolak skema di mana negara pembeli yang menentukan harga sepihak tanpa memperhatikan kondisi penjual.

Bahlil Guna menyayangkan praktik negara pembeli yang tidak memiliki energi sendiri namun ingin menguasai pasokan sekaligus menentukan harga. Ia menyebut hal tersebut sama halnya dengan menyerahkan kedaulatan negara kepada pihak asing. Kedaulatan dan wibawa negara adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar dalam negosiasi bisnis internasional, terutama dalam sektor strategis seperti energi.

Wewenang Penerbitan Izin Ekspor Listrik

Keputusan terakhir mengenai izin ekspor listrik sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM, bukan Danantara. Bahlil sudah memberikan instruksi keras agar Danantara tidak membiarkan diri terpengaruh oleh upaya lobi dari negara calon penerima ekspor. Wewenang administratif ini memastikan bahwa seluruh prosedur kepatuhan dan teknis energi tetap diawasi oleh kementerian yang kompeten.

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Peluang ekspor listrik bersih ke negara tetangga tetap terbuka, namun dengan syarat ketat. Negara tujuan harus bersedia mengomodasi skema harga yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka prioritas utama akan selalu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Strategi ini menjamin keamanan energi nasional sambil tetap membuka pintu untuk kerja sama internasional yang adil.