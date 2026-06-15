Pemerintah Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat dan Peningkatan Jalan di Sambas, Kalimantan Barat

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Penakalan, Sambas, dan peningkatan ruas jalan Serindang-Bukit Segoler. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mobilitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat rencana pembangunan Sekolah Rakyat serta peningkatan akses jalan strategis di Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat .

Upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan lapangan oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian teknis terkait untuk memastikan kesiapan lokasi dan kebutuhan infrastruktur yang diajukan pemerintah daerah. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Penakalan menjadi salah satu program yang disiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok yang berisiko putus sekolah. Lokasi yang diusulkan memiliki luas lebih dari tujuh hektare dengan dukungan akses jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih.

Saat ini usulan pembangunan masih dalam tahap kajian sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan progres pembangunan yang terus berjalan menuju target penyelesaian yang telah ditetapkan. Selain sektor pendidikan, pemerintah juga meninjau usulan peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah. Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 5,4 kilometer dan berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Peningkatan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menurunkan biaya transportasi, memperlancar akses menuju fasilitas pendidikan, serta memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Peninjauan lapangan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui jaringan jalan yang memadai





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