Pemerintah Tingkatkan Kuota Produksi Batu Bara ke Atas 600 Juta Ton sebagai Respon Lonjakan Harga

Kementerian ESDM akan memperlonggar batas produksi batu bara menjadi lebih dari 600 juta ton untuk menstabilkan pasokan listrik domestik, menanggapi kenaikan harga akibat konflik geopolitik dan gangguan pasar energi global.

Pemerintah Indonesia akan meningkatkan kuota produksi batu bara menjadi lebih dari 600 juta ton sebagai bagian dari kebijakan relaksasi di tengah lonjakan harga komoditas tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menjelaskan bahwa penetapan kuota ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, terutama untuk mendukung pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN. Menurut data Kementerian ESDM, PLN membutuhkan total 154 juta ton batu bara setiap tahunnya, namun baru ada kontrak sebesar 134 juta ton, menyisakan defisit sekitar 20 juta ton yang harus dipenuhi melalui peningkatan produksi domestik.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan batas produksi yang lebih tinggi guna menstabilkan pasokan energi listrik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini merupakan respons terukur terhadap dinamika harga batu bara yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ia mencatat bahwa ketika harga batu bara berada pada level yang menguntungkan, produksi harus ditingkatkan supaya Indonesia dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor energi.

Meskipun begitu, Bahlil belum mengumumkan angka pasti kuota produksi pasca‑relaksasi, namun menambahkan bahwa target produksi pada awal 2026 diperkirakan sekitar 600 juta ton, menurun 190 juta ton dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penurunan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional selama tahun 2025, yang sempat mendorong harga batu bara melambung hingga US$ 97,65 per ton pada pertengahan Juli 2025.

Kenaikan tajam harga batu bara pada awal Maret 2026, yang melampaui US$ 130 per ton, dipicu oleh gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Situasi ini menambah tekanan pada sektor energi Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan produksi demi memastikan ketersediaan batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan evaluasi terhadap potensi penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap serta memperkuat kerjasama dengan perusahaan tambang dalam negeri, guna mengoptimalkan rantai pasok batu bara. Kebijakan relaksasi kuota produksi ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keamanan energi, dan kebutuhan lingkungan dalam jangka menengah.





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