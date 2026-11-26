Pemerintah resmi menerbitkan aturan kisi-kisi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2026 melalui Kemenpan RB. Aturan ini mencakup lima aspek utama ujian dan membuka pendaftaran mulai 27 November 2026.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengesahkan pedoman resmi mengenai materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026. Keputusan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh peserta seleksi tahun depan. Dokumen tersebut secara eksplisit mengatur mekanisme seleksi serta menetapkan standar nilai ambang batas yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk dapat melaju ke tahap berikutnya.

Regulasi SKD CPNS 2026 dan Jadwal Pendaftaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengukuhkan bahwa Keputusan Nomor 674 Tahun 2026 adalah acuan tunggal bagi proses rekrutmen pegawai negeri sipil pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini secara resmi mengesahkan lima kategori materi ujian yang akan diujikan kepada seluruh peserta, serta menetapkan batas minimum skor yang wajib dicapai. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat dalam penyelenggaraan seleksi tahun ini.

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Para calon pelamar CPNS 2026 dapat memulai proses pendaftaran secara resmi mulai hari Jumat, 27 November 2026. Pemerintah menyediakan total kuota sebesar 154.052 formasi prioritas nasional untuk mengisi lowongan pekerjaan di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Jumlah formasi yang tersedia ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam revitalisasi sumber daya manusia aparatur negara. Pendaftaran dibuka secara nasional dan seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat administratif dan substantif dipersilakan untuk mendaftar melalui kanal resmi.

Aspek Nasionalisme dan Integritas dalam Ujian SKD

Keempat aspek pertama dalam kisi-kisi SKD 2026 berfokus pada karakter dan loyalitas peserta terhadap negara dan prinsip moral. Aspek pertama adalah Nasionalisme, yang bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme. Pengukuran ini menyoroti sikap cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta penghargaan terhadap keberagaman. Peserta harus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

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Penting juga bagi peserta untuk mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Aspek kedua adalah Integritas, yang dirancang untuk mengukur kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam praktik. Nilai integritas tercermin dalam keselarasan antara pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan seseorang. Prinsip-prinsip kunci yang diukur meliputi kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, keteguhan moral, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Aspek ketiga adalah Bela Negara, yang bertujuan mengukur kemampuan memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara. Kemampuan ini diwujudkan melalui kecintaan kepada Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Peserta diharapkan menunjukkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa secara menyeluruh.

Empat Konsensus Kebangsaan dan Uji Kemampuan Bahasa

Aspek keempat dalam seleksi ini adalah Empat Konsensus Kebangsaan, yang bertujuan mengukur kemampuan memahami, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai dasar negara. Empat konsensus tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semboyan ini menegaskan persatuan dalam keberagaman sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aspek kelima dan terakhir adalah Bahasa Indonesia, yang bertujuan menilai pengetahuan kebahasaan dan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Penilaian ini mencakup kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Peserta dituntut mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemampuan ini sangat krusial bagi calon aparatur sipil negara yang akan berinteraksi dengan publik dan dokumen resmi pemerintah.

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Mekanisme Penalaran Logis dalam Tes Wawasan Kebangsaan

Di dalam aspek penalaran dan bahasa Indonesia, terdapat tiga sub-mekanisme pengujian kognitif yang harus dikuasai oleh peserta. Pertama adalah Silogisme, yang bertujuan mengukur kemampuan bernalar secara deduktif. Peserta harus mampu menghubungkan premis-premis yang diberikan untuk menarik satu kesimpulan logis yang pasti benar. Proses ini menuntut peserta untuk tidak menambahkan asumsi apa pun di luar batas informasi yang tersedia dalam soal.

Kedua adalah Penalaran Induktif, yang dirancang untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi pola hubungan, tren, atau prinsip umum. Peserta harus mampu merumuskan generalisasi, penjelasan, atau perkiraan yang paling berpeluang benar dari serangkaian informasi yang terpisah. Kemampuan ini menguji fleksibilitas kognitif dan ketajaman observasi peserta terhadap data yang tidak terstruktur secara eksplisit dalam konteks deduktif.

Ketiga adalah Penalaran Analitis, yang bertujuan mengukur kemampuan mengurai informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Peserta harus mampu memetakan struktur hubungan antar variabel serta menyusun atau mengevaluasi kombinasi keputusan yang valid. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan seperangkat syarat dan batasan yang telah ditentukan. Menguasai ketiga jenis penalaran ini adalah kunci sukses dalam menjawab bagian tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensia umum pada Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2026.