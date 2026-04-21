Pemerintah Tetapkan Implementasi Mandatori Biodiesel B50 Secara Serentak Mulai 1 Juli 2026

Pemerintah Indonesia resmi akan menerapkan mandatori biodiesel B50 di seluruh sektor mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat devisa dan menekan subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan mandatori penggunaan biodiesel 50 persen atau B50 secara menyeluruh. Kebijakan strategis ini dijadwalkan akan mulai berlaku efektif dan serentak di seluruh sektor pada tanggal 1 Juli 2026.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini membebani neraca perdagangan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa tidak ada lagi sektor yang akan menggunakan B40 setelah tanggal tersebut, guna menghindari kompleksitas teknis dan kendala infrastruktur dalam penyaluran bahan bakar. Saat ini, program B50 masih dalam fase pengujian jalan yang intensif, khususnya untuk sektor otomotif. Sejak dimulai pada 9 Desember 2025, sebanyak 9 unit kendaraan telah menjalani uji performa untuk memastikan ketahanan mesin dan kualitas pembakaran menggunakan campuran biodiesel tersebut. Eniya menjelaskan bahwa proses pengujian dan evaluasi mesin ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026. Data awal dari uji coba menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Selain sektor otomotif, pemerintah juga memperluas jangkauan uji coba ke berbagai sektor krusial lainnya, meliputi alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, moda transportasi kereta api, hingga sektor pembangkit listrik. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa penggunaan B50 aman dan efisien di segala lini operasional. Dari sisi ekonomi, implementasi B50 diharapkan mampu memberikan stimulus besar bagi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri. Proyeksi penghematan devisa negara diperkirakan mencapai Rp157,28 triliun pada tahun 2026, yang mengalami peningkatan signifikan dari angka sebelumnya sebesar Rp140 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah krusial untuk menekan beban subsidi energi dengan potensi penghematan mencapai Rp48 triliun. Dengan peralihan ke B50, konsumsi BBM fosil di Indonesia diproyeksikan akan berkurang hingga 4 juta kiloliter per tahun. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan seluruh infrastruktur blending dan stasiun pengisian bahan bakar telah siap sebelum tenggat waktu yang ditentukan, sehingga transisi energi nasional ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mentan: RI Setop Impor Solar Mulai 1 Juli 2026, Beralih Pakai B50Pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit, demi memperkuat kemandirian energi nasional

Read more »

Indonesia Hentikan Impor Solar Mulai Juli 2026 dengan B50 Berbasis SawitMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana penghentian impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit. Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian energi nasional dan memanfaatkan sawit sebagai bahan bakar alternatif, termasuk pengembangan bensin dan etanol.

Read more »

B50 Mulai 1 Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar 5 Juta TonMentan Amran Sulaiman targetkan setop impor 5 juta ton solar lewat program B50 mulai 1 Juli 2026. Program ini diklaim tak ganggu harga minyak goreng nasional.

Read more »

Uji Jalan Rampung di Mei, Penerapan B50 Serempak pada Juli 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Mandatori B50 akan Berlaku Serentak di Semua Sektor Mulai 1 Juli 2026Program biodiesel seperti B50 berpotensi meningkatkan nilai tambah CPO dan menghemat devisa negara.

Read more »

BBM Baru RI B50 Siap Meluncur Serentak 1 Juli 2026indonesia akan memiliki BBM baru B50 mulai 1 Juli 2026

Read more »